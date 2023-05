V sobotu 13. května se na atletickém oválu ve Čtyřech Dvorech v Českých Budějovicích uskutečnilo I. kolo atletického krajského přeboru družstev mužů pro rok 2023. V tomto kole startovala družstva mužů SK Čtyři Dvory ČB "B", TJ Blatná, SKOK Jindřichův Hradec, TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí, SK Čéčova ČB a nově také TJ Sokol Milevsko.

Patrik Bouška. Ilustrační foto. | Foto: Josef Fuka

Na těchto závodech také startoval chyšecký atlet Patrik Bouška, který hostoval za milevské muže a v prvním kole si nechal přihlásit 400 m př., tyč a 1500 m.Jeho první disciplínou byl běh na 400 m př. Patrik startoval ve třetí dráze 1. rozběhu a kamera mu v cíli, na druhém místě, naměřila čas 73,44 sec. a tímto výkonem obsadil celkově čtvrté místo se ziskem sedmi bodů pro milevský tým. V průběžných letošních tabulkách kraje ke 13.5.23 je to druhý nejlepší čas v kategorii mužů a první v kategorii mužů 20-22 let, a v průběžných republikových tabulkách mužů do 20-22 let je pátý.

Jeho druhou disciplínou byl skok o tyči. Soutěž tyčkaři začínali na 213 cm a Patrik ji skočil prvním pokusem, podobně jako další postupné výšky 226 cm, 229 cm, 239 cm, 249 cm, 259 cm. Laťka se zvýšila na 269 cm a Patrik ji překonal na druhý pokus. Jeho osobní rekord byl 264 cm a Patrik si tak vytvořil o pět cm nový osobní rekord.

Rozhodčí zvýšili laťku na 279 cm, ale tuto výšku již chyšecký atlet nezdolal. Patrik tak skončil na druhém místě a pro milevský tým vybojoval devět bodů do soutěže družstev. V průběžných letošních jihočeských tabulkách mužů je to šestý nejlepší výkon a mezi muži do 20-22 let je to čtvrtý nejlepší výkon a v republikových tabulkách mužů 20-22 let je jedenáctý.

Do běhu na 1 500 m však již Bouška nenastoupil .Pro milevské družstvo mužů tak Bouška v 1. kole KPD mužů celkem získal 16 bodů a přispěl k prvnímu místu milevských mužů v zahajovacím kole KPD.

Pořadí KPD mužů v prvním kole bylo následující:

1. TJ Sokol Milevsko 182 b., 2. SK Čéčova ČB 149 b., 3. SKOK Jindřichův Hradec 92 b., 4. TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 69 b., 5. SK Čtyři Dvory České Budějovice "B" 47 b."OU"Ods.