Příjemná a rychlá trať vedla podél břehu řeky Vltavy v Praze-Braníku. Trať je změřena certifikovaným měřičem a je na ní možno zaběhnout i limit pro MČR na 10 km. Trasa závodu začínala na cyklostezce na pravém břehu řeky Vltavy u domu č. 2 v ulici U Kempinku. Dále směřovala proti proudu řeky po cyklostezce. Po 700 m pak trasa odbočila doleva mezi golfová hřiště do Lednické ulice. Po dalším kilometru odbočila doprava do ulice Vltavanů a dále rovně po cyklostezce A2. Závod byl obrátkový a vedl stejnou trasou tam i zpět. Start a cíl byl tedy na stejném místě.

close info Zdroj: Josef Fuka zoom_in Chyšecký Ondřej Novotný absolvoval 5 km podél Vltavy v Praze-Braníku.

Na tento závod do hlavního města ČR se opět vydal chyšecký běžec Ondřej Novotný, který se přihlásil na svou oblíbenou pětikilometrovou trať. Na start této trasy se postavilo celkem 118 závodníků a také vytrvalec z Čertovy hrbatiny. Ondřej Novotný se startovním číslem 516 v cíli skončil na celkovém 13. místě v čase 18:58 min., v kategorii mužů skončil na 13. místě a ve své věkové kategorii 15-39 let skončil na 9. místě. Celkové pořadí závodu i v kategorii 15-39 let: 1. Jan Zahradník 16:45 min., 2. Robin Šemotl 16:49 min., 3. Dmytro Ivanets 17:11 min. Svůj závod zhodnotil Ondřej Novotný: "Opět jsem běžel špatně, s výkonem nejsem spokojený."

Josef Fuka