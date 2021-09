Poběží Matěj vytrvaleckou trať či ne? Nakonec se cítí celkem dobře a jeho rodiče jeho rozhodnutí, že poběží, akceptují. Chyšecký atlet se tak postavil na startovní čáru a soutěž dokončil na sedmém místě v čase 6:07,61 min. Před závodem pomýšlel na obhajobu loňské bronzové medaile, ale událost z výšky mu to nedovolila.

Za hodinu po výšce má Matěj absolvovat v krajském přeboru jednotlivců běh na 1 500 m. "Zdravotnicí na těchto přeborech byla studentka střední zdravotnické školy. S rodiči Matěje jsem žádal zdravotnici o sprejové zmrazení bolestivého místa, ale bylo nám jen doporučeno, aby si to chladil vodou. Opravdu zajímavé ošetření.", konstatuje trenér Josef Fuka.

Nejprve si v krajském přeboru družstev zaběhl mimo soutěž 60 m př. Startoval v 1. běhu a za nulové podpory větru doběhl na šestém místě v čase 11,96 sec. a v celkovém pořadí to byl sedmý nejlepší výkon. Za svým osobním rekordem zůstal tři desetinky a v průběžném pořadí letošních krajských tabulkách mladších žáků figuruje na sedmém místě.

