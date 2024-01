V neděli 28. ledna 2024 se v přetlakové pražské hale na Strahově uskutečnil krajský halový přebor Jč KAS v kategoriích mladšího a staršího žactva pro rok 2024, který z pověření Jč KAS uspořádal atletický oddíl TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí. Na tomto letošním halovém vrcholu mladšího a staršího žactva jihočeské atletiky startoval i starší žák Matěj Bouška jako zástupce chyšecké atletiky.

Matěj Bouška v cíli běhu na 800 m. | Foto: Josef Fuka

Matěj byl původně přihlášen do těchto tří disciplín: 60 m př., výška a 800 m. Stále však laboruje s třísly, a tak v den závodu se odhlásil z překážkového běhu a ze skoku do výšky. V hlavním městě Česka tak absolvoval pouze běh žáků na 800 m. V sobotu před závodem hrál neúspěšný hokejový zápas v milevském dresu. V den jeho závodu se však cítil dobře a měl velkou chuť vybojovat krajskou medaili.

Podle časů přihlášených soupeřů nastupoval do závodu s třetím nejlepším časem a to ho opravňovalo opravdu myslet na některou z medailí. Záměr, jak běžet a vybojovat medaili, prodiskutoval s trenérem a Matěj ho splnil do puntíku. Ihned po startovním výstřelu se rychle zařadil na druhou pozici k "mantinelu" a tuto pozici držel po celý závod za vedoucím táborským běžcem s dostatečným náskokem na ostatní soupeře. Během závodu bylo patrno, že na táborského soupeře "nemá", ale druhou příčku již nepustil, i když v závěrečné rovince se na něho dotahoval českobudějovický Brůžek. Cílem tak proběhl jako druhý v novém osobním rekordu a zařadil se na průběžné druhé místo letošních halových jihočeských tabulek.

Pořadí žákovských medailistů v běhu na 800 m:1. Manuel Christian Teca, TJ VS Tábor 2:25,47 min.-nový osobní rekord, 2. Matěj Bouška, TJ Chyšky 2:31,95 min.-nový osobní rekord, 3. Šimon Brůžek, SK Čtyři Dvory České Budějovice 2:32,54 min.