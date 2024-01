V odpoledních hodinách 13. ledna 2024 se konal v Chýnově již 24. roční. silničního Běhu Milénia, který uspořádaly Město Chýnov, Cykloklub Chýnov a OS ČUS Tábor.

Ondřej Kohout | Foto: Josef Fuka

Letošní ročník byl ve znamení faktu, že se již potřetí vrátil ke svému tradičnímu lednovému termínu. Změna se však netýkala zázemí soutěže, které se, stejně jako v loňském termínu, přesunulo od místní základní školy na fotbalové hřiště FC Chýnov.

V závodě startovali dva chyšečtí vytrvalci, kterými byli Ondřej Kohout a veterán Pavel Novotný. Zkušeností s tímto závodem již Kohout měl, když v minulých ročnících již několikrát startoval, i jako junior, a z loňského ročníku obhajoval celkové třetí místo a druhé ve své kategorii v čase 20:20,0 min. Po vítězném a rekordním vítězství v Silvestrovském běhu v Soběslavi se opět postavil na start silničního závodu. Chyšecký vytrvalec Ondřej Kohout běžel svůj první letošní silniční závod.

Trať, která měřila 5 900 m, měla start a cíl na místním fotbalovém areálu a vedla po silniční trase Chýnov-Kloužovice-Velmovice-Chýnov. Byla mírně členitá až rovinatá a vedla po asfaltovém povrchu, značena byla sprejem a před prvním závodníkem jelo doprovodné vozidlo. Běželo se za poměrně mrazivého zimního počasí. Závod byl zařazený do projektu České Unie Sportu "Tipsport sportuj s námi".

A jak si vedli chyšečtí závodníci na trati? Od startovního výstřelu se zhruba do 500 m na čele střídalo pořadí, ale pak se ujal vedení Ondřej Kohout a během závodu už nikoho před sebe nepustil. Závod v Chýnově bezpečně vyhrál v čase 19:49,0 min. a rovněž byl první i ve své věkové kategorii. Loňský čas si vylepšil o 31 sec. Druhý chyšecký běžec, Pavel Novotný, který úspěšně absolvoval Silvestrovský běh v Jistebnici, si také nevedl špatně a do cíle doběhl na celkovém 22. místě a ve své věkové kategorii skončil na pátém místě v čase 24:14 min. V hlavním závodě startovalo celkem 68 běžců.

A jak vypadal závod z pohledu chyšeckého závodníka? V cíli své první místo hodnotil Ondřej Kohout takto: "Závod jsem si zaběhl s radostí a pocitem, že bych ho mohl absolvovat úspěšně. Hned od začátku jsem se držel v čele. Po startu se sice čelo závodu promíchávalo, ale po pěti stech metrech jsem šel do čela. Prvních pět set metrů byla silnice z části namrzlá. Takže se neběželo moc rychle. Pak jsem se od ostatních oddělil a běžel si vlastní tempo. Škoda je, že nebyli lepší soupeři, dalo by se běžet rychleji. Na trati jsem neměl problém, a tak jsem proběhl cílem na prvním místě s asi dvaceti sekundovým náskokem. Závod byl dobře organizovaný, po doběhu do cíle nechyběl již klasický guláš na zahřátí."

A zde je trojice nejlepších v absolutním pořadí:

1. Ondřej Kohout, TJ Chyšky 19:49,0 min., 2. Jaroslav Vítek, Winehouse Jihlava 20:05 min., 3. David Korous, Triathlon team Tábor 20:16 min..

22. Pavel Novotný, TJ Chyšky 24:14 min., který ve své kategorii M50+ skončil na pátém místě.

Pořadí v kategorii chyšeckého běžce: 1. Ondřej Kohout, TJ Chyšky 19:49,0 min., 2. David Korous, Triathlon team Tábor 0:20:16 min., 3. Štrouf Michal, FC Chýnov 0:22:52 min.