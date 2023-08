V sobotu 12. srpna 2023 se chyšecký běžec Ondřej Kohout vydal do Uherského Hradiště, které je odedávna přirozeným středem Slovácka, tedy regionu proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými kroji a řadou zachovalých lidových tradic. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou.

Po závodě vlevo třetí Ondřej Kohout a druhý Matěj Eliáš z Atletiky Holešov. | Foto: Foto poskytl Josef Fuka

Závodník reprezentující atletický oddíl TJ Chyšky z Čertovy hrbatiny přijel do tohoto města s jasným cílem, zaběhnout si opět nový osobní a oddílový rekord, tentokráte v běhu na 1 500 m. Na místním atletickém oválu Dany Zátopkové se totiž konaly mezinárodní atletické závody Memoriál Květoslava Tichavského a Velká cena Dany Zátopkové v hodu oštěpem, které uspořádal místní atletický AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště.

Závodů se opět zúčastnili někteří naši přední atleti - reprezentanti a také zahraniční účastníci, např. z Portorika, Srbska, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, Slovenska, Ukrajiny…

Z jednotlivých disciplín stojí za zmínku vítězství českého reprezentanta Ondřeje Vacíka v běhu na 100 m. Český rekordman v běhu na 200 m, který zaběhl na MČR v Táboře, porazil své reprezentační kolegy, druhého Zdeňka Stromšíka, třetího Jana Velebu a čtvrtého Muhammada Khalfaniho z Portorika.

Na 200 m vyhrála česká reprezentantka Natálie Kožuškaničová, štafetu mužů na 4x100 m vyhrála reprezentační štafeta ve složení Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Eduard Kubelík, Ondřej Vacík, hod kladivem vyhrál Ukrajinec Volodymyr Myslyvcuk.

A jak dopadl chyšecký Ondřej Kohout v běhu na 1 500 m? Na startovní čáru se postavilo celkem jedenáct velice kvalitních běžců, z nichž bylo deset z moravských atletických oddílů. Ondra Kohout tak byl jediným běžcem z Čech. Jasným favoritem běhu byl domácí atlet Tomáš Habarta, český reprezentant ve steeplu, mnohonásobný medailista z MČR, účastník JME, JMS v bězích na 3 km překážek a v letošním roce pátý na ME mužů do 22 let. ve steeplu. Domácí borec nenechal nikoho na pochybách a závod vyhrál v čase 3:54,48 min.

Podle osobních rekordů ostatních startujících měl Kohout bojovat o 2.- 4. místo. A to se také vyplnilo. Po startovním výstřelu se zařadil za vedoucí čtyřčlennou skupinku, postupně však začal zrychlovat a dotáhl se do skupinky, který běžela za vedoucím Habartou. Na prvním kilometru probíhal Ondra v čase 2:48 min. a na posledních dvěstěpadesáti metrech do toho "šlápnul". V cílové rovince pak bojoval o stupně vítězů. To se mu podařilo a cílem proběhl za druhým Matějem Eliášem (4:08,22 min.) na třetím místě v čase 4:08,35 min., což znamenalo pro Ondru nejen nový osobní, ale i oddílový rekord. V průběžných letošních jihočeských tabulkách se Ondra posunul v mužích na třetí místo a v kategorii mužů do 22 let je druhý. Příští sobotu 19. srpna 2023 poběží Ondra dvojkombinaci 800 m a 1 500 m na II. lize v Pacově kde se bude snažit získat co nejvíce bodů pro tým SK Čtyři Dvory ČB, za který bude hostovat.

Při slavnostním vyhlašování výsledků tak vystoupil na bronzový stupínek po boku vítězného českého reprezentanta Tomáše Habarta. Svůj výkon a umístění pak okomentoval: "Hned od začátku se ujal vedení Tomáš Habarta a běžel si svůj vlastní závod. Dále se vytvořila skupina, na kterou jsem ztrácel asi pět metrů. Dotáhl jsem je na kilometru. Mezičas byl pomalý, 2:48 min. Takže se začalo závodit na poslední třístovce. Měl jsem ještě hodně hodně sil do závěrečného finiše, ale Matěj Eliáš byl prostě lepší. Čas mohl být určitě lepší, ale měl jsem ještě hodně sil do finiše, ale dnes se na něj neběželo."