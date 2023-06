V úterý 23. května se na atletickém oválu v Turnově uskutečnil atletický mezinárodní mítink, 23. roč. Memoriálu Ludvíka Daňka, který technicky zajišťoval atletický oddíl AC Turnov a Město Turnov pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Českého olympijského výboru a Českého atletického svazu.

Ondra Kohout vpravo, zleva jsou Filip Toul z SK Čtyři Dvory ČB a Jakub Škrdleta z VS Tábor. | Foto: Josef Fuka

Na tomto mítinku startovali přední čeští reprezentanti a světoví atleti, účastníci a držitelé medailí z ME, MS či OH, např. Tomáš Staněk - koule, Jakub Dudycha, Jakub Davidík, Jan Tesař, Kristýna Maki - všichni 800 m, Oshane Bailey, Jura Levy, oba Jamajka, Jan Veleba, Zdeněk Stromšík, Natálie Kožuškaničová, Johana Kaiserová-vše 100 m, Matěj Krsek, Pavel Maslák, Michal Desenský, Tereza Petržilková, Nikola Bendová-vše 300 m, Marek Bárta, Michal a Jakub Forejtovi - vše disk, Jaroslav Jílek-oštěp či Radek Juška - dálka.

Mezi vybranou třicítkou běžců na 800 m, kterou vybral technický delegát, figuroval i chyšecký atlet Ondřej Kohout. V této disciplíně startovala v Turnově kompletní půlkařská česká reprezentace - Jakub Dudycha, Jakub Davidík či Jan Tesař. Běžci byli zařazeni do tří běhů dle jejich osobních rekordů. Konkurence v každém běhu byla vynikající. Běžec z Čertovy hrbatiny byl zařazen do třetího běhu a jeho maximálním cílem bylo překonání svého osobního času. Tempo závodu bylo velice rychlé a Ondra se ho snažil akceptovat. V závěru jeho závodu však již nestačil rychlejším soupeřům a v cíli skončil na devátém místě v čase 2:05,61 min., tedy v čase o dvě setinky za jeho osobním rekordem. Zaběhnutý čas Ondry je v průběžných letošních jihočeských tabulkách mužů osmý a v jeho kategorii mužů 20-22 let je to pátý nejlepší čas.

V celkovém pořadí se na medailových stupních umístili čeští reprezentanti:

1. Jakub Davidík, TJ Dukla Praha 1:47,55 min.,

2. Jan Tesař, Atletika Stará Boleslav 1:47,72 min.,

3. Jakub Dudycha, AC Vysoké Mýto 1:48,08 min.