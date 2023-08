V úterý 8. srpna 2023 se v Ústí nad Orlicí uskutečnil silně obsazený atletický Rieter mítink, který uspořádal domácí atletický oddíl TJ Jiskra Ústí nad Orlicí na němž závodilo mnoho našich reprezentantů i zahraniční atleti z Polska, Maďarska, JAR, Ukrajiny, Velké Británie. Za zpravodajství z mítiku dekujeme Josefu Fukovi.

Rieter mítink v Ústí nad Orlicí. | Foto: Josef Fuka

Nebyla nouze o krásné výkony. Například na 100 m Jan Veleba o setinku pokořil Zdeňka Stromšíka, koulař Tomáš Staněk 3x pokořil 21 m ve vrhu koulí, dálkař Radek Juška prohrál s Polákem Andrzejem Kuchem, ale porazil Ukrajince Yaroslava Isachenkova, oštěp žen vyhrála Barbora Špotáková jediným platným pokusem 60,32 m a porazila Jo-Ané Van Dykovou z JAR a Britku Bekah Waltonovou, Jakub Forejt v disku prohrál s vítězným Victorem Hoganem z JAR a druhým Maďarem Robertem Szikszaiem, půlku vyhrál Filip Šnejdr, třístovku Patrik Šorm před Michalem Desenským, ženskou třístovku Ukrajinka Tatiana Melnyková, když porazila naše reprezentantky druhou Nikolu Bendovou a třetí Helenu Jiranovou a stovku žen vyhrála Helena Jiranová, když porazila třetí Ukrajinku Renatu Mekhanchukovou.

Na tento mítink se vydal i chyšecký atlet Ondřej Kohout. Jeho cíl byl jasný. V silné konkurenci našich reprezentantů konečně pokořit dvouminutovou hranici v běhu na 800 m. Každým letošním závodem zlepšoval svůj osobní rekord, ale i rekord oddílový.

Na půlku se přihlásilo celkem 24 velmi kvalitních běžců. Prakticky polovina z nich je buď současným reprezentantem či držitelem medailí z HMS, HME, ME, Univerziády, Evropských her či z MČR. Jména Filip Šnejdr, Daniel Kotyza, Filip Sasínek, Jakub Davidík, Jan Friš, Jan Sýkora, Martin Zajíc, René Sasyn, … patří k naší absolutní špičce v bězích na 800 m, 1500 m či 5000 m. Technický delegát 24 běžců rozdělil do tří běhů.

Chyšecký Ondřej Kohout byl zařazen do druhého běhu a v něm byli největšími favority reprezentanti Martin Zajíc a René Sasyn. Běžec z Čertovy hrbatiny svůj závod rozběhl poměrně pomalu a navíc, podobně jako na Velké ceně Tábora, měl na třístovce kolizi s jedním z běžců. První kolo probíhal na první pozici René Sasyn časem 56,98 sec. a chyšecký atlet uzavíral startovní pole v čase 60 sec. Druhé kolo pro něj však znamenalo velký obrat. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým a do cílové rovinky vbíhal na třetí pozici za Zajícem a Sasynem. Na cílové čáře ho však předběhl pardubický Matěj Šťovíček a tak Ondřej ve svém běhu doběhl na výborném čtvrtém místě. V celkovém pořadí pak skončil na 11. místě.

Pro Ondřeje však tento závod znamenal splnění svého dlouhodobého cíle, překonal dvouminutovou hranici. Časem 1:59,62 min. opět pokořil nejen svůj, ale i oddílový rekord. V průběžných letošních jihočeských tabulkách mužů na 800 m se zařadil na šesté místo a ve své kategorii mužů 20-22 let je v kraji čtvrtý. Dalším cílem Ondřeje je nyní překonání svého a oddílového rekordu v běhu na 1 500 m.

A toto nám sdělil Ondra ke svému výkonu: "Do závodu jsem šel s jedním cílem, zběhnout 800 m pod dvě minuty. V prvním kole jsem měl kolizi s jedním běžcem, to mě zpomalilo a ocitl jsem se na posledním místě. Čtyřstovku jsem probíhal za minutu. Pak jsem za to vzal a předbíhal jednoho běžce za druhým, až jsem byl na poslední stovce třetí. Na posledních dvaceti metrech mě ale jeden ze závodníků ještě přesprintoval. Nebýt kolize, tak se dalo běžet rychleji, určitě pod 1:59 min."