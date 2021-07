Start Jindřichohradeckého půlmaratónu byl v parku pod Gymnáziem Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci a v 17 hod. byl start hlavního závodu a prvních členů štafet.

V soutěži štafet startovali také chyšečtí vytrvalci Ondřej Kohout a Jan Havlíček. Ondra si zvolil za druhého člena štafety svého kamaráda Ondřeje Novotného a svůj tým si nazvali Deštěnský draci.

Se startovním číslem 6040 se na trať 10,5 km nejprve vydal Kohout, a jak je patrné z jeho výsledného času, vedl si nadmíru dobře. Tak dobře, že zaběhl absolutně nejlepší čas ze všech startujících. Svému kamarádovi předával jako první v čase 38:47,50 min.

Na druhého v pořadí naběhl náskok skoro tři minuty. S takovým náskokem se na svou trať vydal druhý Ondřej, Ondřej Novotný. Ten již nebyl tak úspěšný a tak náskok Kohouta se začal smrskávat před druhou štafetou.

V cíli však přece jen byla první štafeta Deštěnských draků ve složení Ondřej Kohout a Ondřej Novotný, když Novotný zaběhl svůj úsek za 46:17, 26 min. Její čas měl konečnou hodnotu 1:25:05 hod. a náskok na druhou štafetu byl 53 sec.

Na druhém místě skončila štafeta Vysočina Runnig ve složení Karel Vraspír a Pablo Kružík, ta dosáhla času 1:25:58 hod.

Třetí byli Michal Šimeček a Matyáš Pospíšil jako tým Princezna Máša v čase 1:30:31 hod.

Druhý chyšecký vytrvalec, Jan Havlíček, vytvořil štafetovou dvojici s Romanem Kohoutů, tedy otcem Ondřeje Kohout, věkem padesátník. První na trať s číslem 6041 se vydal Roman a v cíli měl čas 1:18:06,73 hod. a po prvním úseku byl předposlední, tedy na 23. místě. O hodně let mladší Jan se vydal na trať, aby vytáhl štafetu s názvem Spartani co nejvýše v pořadí. To se mu také podařilo, když svůj úsek zaběhl za 48:08,18 min. a doběhl do cíle na krásném 16. místě ze 24 zúčastněných mužských štafet.

Josef Fuka