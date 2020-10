Ondřej Kohout zaběhl šesté místo na MČR v silničním běhu juniorů na 10 km "Běchovice-Praha". Dařilo se i dalších Chyšeckým závodníkům.

Chyšečtí junioři Ondřej Kohout a Patrik Bouška. | Foto: Josef Fuka

Česká spořitelna Běchovice - Praha - silniční běh na 10 031 m. Tento závod se poprvé konal 28. května 1897. Start závodu byl na legendárním 13. kilometru ulice Českobrodské v Běchovicích a cíl na Žižkově. Pořadatelem závodu je Sdružení závodů Běchovice a spolupořadatelé český atletický svaz, PSK OLYMP Praha a Sokol Běchovice. Po celou dobu historie závodu je shodný profil trati. Po krátkém, mírném seběhu od startu následovalo první krátké stoupání na metu prvního kilometru, které bylo předzvěstí další trasy. Další stoupání čekalo závodníky na třetím kilometru v Dolních Počernicích, táhlé stoupání v Hrdlořezích směrem na Tábor dlouhé zhruba jeden kilometr začínalo druhou těžší polovinu tratě. Po prudkém seběhu z Tábora následoval od 7,5. kilometru obávaný výběh „Hrdlořezák" a mnohé nováčky na trati překvapilo, že táhlé stoupání pokračovalo prakticky až několik stovek metrů před cíl.

Trasa běchovického závodu vyžaduje zkušenosti, taktickou vyzrálost, vůli a bojovné srdce. Převýšení tratě bylo 103 m. Termín závodu se v historii několikrát měnil, aby se nakonec ustálil na poslední zářijovou neděli. V mistrovském závodě MČR v silničním běhu na 10 km v kategorii juniorů byli technickým delegátem vybráni i chyšečtí junioři Ondřej Kohout a Patrik Bouška.

Chyšecký junior Ondřej Kohout, který na předloňském MČR dosáhl svého životního úspěchu, když v cíli doběhl na vynikajícím desátém místě v ČR v čase 36:31 min. a mezi dorostenci byl druhý, musel loňský ročník odříci v důsledku dlouhodobého zranění zádových svalů. Letošní ročník však již absolvoval po poctivé a kvalitní přípravě. Přesto jeho start v letošním ročníku byl ohrožen v důsledku toho, že mu dva dny před startem natekla dáseň a někteří ho ani nepoznávali. Zvažoval, že pokud se dáseň nezhojí, start vynechá. Přes noc však dáseň splaskla a Ondra hlásil, že je vše v pořádku a na Běchovice pojede. A tak měl chyšecký oddíl v mistrovském závodě juniorů na startu hned dva vytrvalce, Ondřeje Kohouta a Patrika Boušku.

Mistrovský závod juniorů měl společný start s juniorkami, muži a ženami, což není dobré v rámci soutěže určité kategorie. Prakticky běžci a běžkyně ani nevědí, s kým mají soutěžit. Neví ani kdo je junior či muž. To se také v juniorském závodě potvrdilo, když Ondřej Kohout běžel svůj kvalitní závod a jeho cílem bylo zdolání 35 min. a v MČR se dostat alespoň do šestého místa. V závěrečné rovince, kdyby věděl, že s ním běží junior, určitě by zabojoval a získal páté místo v ČR.

V cíli byl hodnocen mezi juniory na šestém místě ve stejném čase 34:28 min. jako pátý Ondřej Němec z AC Moravská Slavia Brno. Na čtvrtého Daniela Růžu z VSK Univerzita Brno pak ztratil pouhých osm sekund, což jasně dokazuje, že kdyby se běžel samostatný závodu juniorů, určitě by jeho umístění mohlo být ještě lepší. Na bronzovou medaili, kterou získal Matěj Placatka z SK Sporting Příbram, pak ztratil pouhých 42 sec. Závod vyhrál Roman Pazdera z TJ Sokol Kolín v čase 32:55 min. před druhým Janem Švejnohou z VSK Univerzita Brno v čase 33:20 min.

Chyšecký Kohout s č. 151 tak doběhl jako třetí Čech, v celkovém pořadí mužů, žen, juniorů a juniorek na skvělém 34. místě a mezi muži na 33. místě. Opravdu skvělý výkon. A tady máme hodnocení úspěšného Ondřeje: "Hned na startu mě šokovala událost, když přede mnou spadla běžkyně, o kterou jsem málem zakopl. Bylo to hrozné, ale musel jsem se z toho rychle oklepat, protože i tohle k závodění patří. Běželo se mi krásně, s trenérem jsem se dobře připravil, jeden trénink jsem sice kvůli zánětu dásní neodběhal, ale to nehrálo roli. Běžel jsem úplně volné až do sedmého kilometru, pak přišel obávaný Hrdlořezák, ale měl jsem dost síly, nepřekvapil mě. Nepřepálil jsem to a to bylo nejpodstatnější. Kdybych v cílové rovince věděl, že pár metrů přede mnou, jsou další junioři, asi bych finišoval o něco dříve a o něco tvrději, ale i tak jsem spokojen, jak s časem tak s umístěním."

Druhý chyšecký junior s č. 145, Patrik Bouška, si rovněž nevedl špatně a do cíle doběhl mezi juniory na 20. místě v čase 41:10 min., loni byl na 22. v ČR v čase 38:54 min. V celkovém pořadí mezi muži, juniory, ženami a juniorkami doběhl na 124. místě a mezi muži byl na 91. místě. A toto jsou postřehy Patrika Boušky: "Po dlouhé cestě vlakem do Běchovic bylo na místě celkem chladné počasí. Asi 45 min před závodem, jsme si s Ondrou udělali efektivní a celkem zahřívací rozcvičku, kterou jsme končili těsně před startem závodu. Na závod jsme proto byli celkem zahřátí. Ondra startoval z přední řady, naopak já ze zadní, protože jsem na start dobíhal po zavázání tkaniček. Ondra běžel celou trať hladce a měl dost sil na kopec zvaný "Hrdlořezák". V cíli se u Odry prokázala únava po dokončení kvalitního výkonu v závodě. Já měl začátek dost těžký. Nemohl jsem se pořádně nadechnout. Po polovině závodu jsem se občerstvil vodou, poté následoval prudký kopec dolů a tam jsem se rozdýchal a nabral tak dech na kopec "Hrdlořezák" a poté na závěrečné kilometry. Závod jsem dokončil s menší únavou. Škoda, že jsem pokazil začátek."

Chyšecká atletika měla své zastoupení i v mistrovském závodě mužů kde startoval s č. 60 veterán Pavel Novotný. Ten desetikilometrovou trať zaběhl v čase 41:35 min. a umístil se na celkovém 126. místě, mezi muži byl na 92. místě, v MČR byl klasifikován na 72. místě a ve své věkové kategorii M54 byl desátý v ČR. A takto zhodnotil svůj výkon chyšecký veterán: "Nejsem spokojený s časem, cílil jsem na čas pod 41 minut, tím by bylo i umístění lepší. Jinak s opatřeními ohledně Covidu to bylo v pohodě." Běchovický závod si zaběhl v kategorii M54 i Roman Kohout, otec úspěšného Ondřeje Kohouta. Závod dokončil v čase 1:03 hod.