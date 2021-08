Chýnovská desítka se konala v sobotu 7. srpna 2021. Je to nový závod v běhu na 10 km překrásnou přírodou v okolí města Chýnova. Jak samotný název napovídá hlavní běh se běžel na trati 10 km, který zavedl účastníky běhu až k dominantně okolí, Chýnovským jeskyním. Chýnovská desítka není další závod po asfaltu, naopak trasa závodu vedla z 97 % nádhernou přírodou, po naučné stezce, pod historickým viaduktem, několika brody s cílem na Chýnovském koupališti.

Hlavní závod, s chyšeckým Havlíčkem, odstartoval přímo na náměstí v Chýnově. Po startu závodníci krátce proběhli okolo místní školy, aby se vzápětí napojili na naučnou stezku okolo Chýnovského potoka, proběhli pod krásným železničním mostem a pokračovali okolo starého hřiště sokolů u potoka směrem na rozlehlé louky. Následně museli běžci absolvovat náročné stoupání až turistickému přístřešku. Technickým seběhem se vraceli znovu k Chýnovskému potoku, kde pokračovali po krásné pěšince až k rozcestí, kde se později ještě jednou vedoucí závodníci potkali s pomalejšími běžci po cestě do cíle. Po rozlehlých loukách doběhli až k Chýnovským jeskyním, které byly nejvzdálenějším bodem trasy závodu.

Po přeběhu luk zpět museli běžci absolvovat poměrně hluboký brod Chotčinským potokem, který ale v horkém srpnovém počasí běžcům přišel vhod. Zpět k Chýnovu se pak vytrvalci vraceli po modré turistické značce po širší štěrkové cestě. Když už si běžci mysleli, že jsou v cíli, tak trasa znovu uhla k potoku a do města běželi po stejně pěšině, kde závod začínal. V závěrečné části závodu pak proběhli náměstím a uličkami se dostali až na místní koupaliště, kde byl cíl závodu.

Tuto trasu tak musel absolvovat i chyšecký atlet s tím, že od startu nasadil rychlé tempo pozdější vítěz závodu Sebastian Vošvrda, který všem závodníkům utekl hned od startu a už ho pak nikdo neviděl. Do cíle si tak doběhl pro prvenství v čase 37:20 min. Za ním se však utvořila skupinka běžců s chyšeckým Havlíčkem, která se střídala v udávaném tempu a bylo jasné, že se o dalším pořadí rozhodne až v závěrečné fázi závodu.

Chyšecký borec se v dalším průběhu pohyboval na druhé pozici, ale v jednom okamžiku neodhadl zatáčku, kterou přeběhl a musel se vracet na trasu. Mezitím jeho chyby využil Richard Hejlík z 1.FC Jistebnice a do cíle si doběhl pro druhé místo v čase 42:24 min. Havlíček tak v dalším průběhu závodu držel třetí pozici. V posledním kilometru se na něj dotáhl Aleš Pelikán, který pak v závěru připravil chyšeckého vytrvalce o stupně vítězů a v cíli byl třetí v čase 43:11 min. Při náběhu na koupaliště, v cílové rovince, si pak Havlíček sprintérským závěrem doběhl pro krásné čtvrté místo v čase 43:20 min. ze 74 běžců, kteří doběhli do cíle.

Po závodě chyšecký vytrvalec zhodnotil a popsal svůj výkon a umístění: "Závod Chýnovská desítka byl prvním ročníkem. Konal se za horkého počasí, a i když v minulých dnech bylo mokro tak i na trati to bylo znát. Na startovní čáru se postavilo 75 běžců. Startovalo se na náměstí a běželo se kousek městem a pak se to táhlo do lesů. Běželo se přes lávku a louky, kde bylo nehorázné vedro. Poté se trať snášela do lesa a zde bylo v místech plno bahna a louže na každém kroku. Běžel jsem tento úsek velmi opatrně, protože trať podkluzovala. Následně se běželo až k Chýnovským jeskyním, kde se poté trať stáčela a vracelo se zpět, kdy byla možnost brodit se potokem nebo to vzít přes lávku. Trať mi dala zabrat a tak jsem si vybral lávku, poté se běželo bahnem až k polní cestě kde mě dotahoval soupeř, který se mě držel až do posledního kilometru. Následně, když jsme běželi do méně bahnitého a spíše terénního kopečka, tak soupeř začal nabírat na tempu a běžel rychleji. Byl jsem i druhý, jenže jsem neodhadl zatáčku a tak jsem si trošku zaběhl, musel jsem se vracet a už jsem druhého běžce nestíhal a tak jsem skoro po celý další průběh závodu držel třetí místo. V posledním kilometru se na mě dotáhl další soupeř a předběhl mě. V závěrečné rovince se dotahoval další běžec, ale ten čtvrtý flek jsem si už nenechal vzít a dal jsem si své tradiční sprintérské vběhnutí do cíle z posledních sil a tak jsem do cíle doběhl celkově na čtvrtém místě a i ve své kategorii jsem byl čtvrtý v čase 43:20 min. Jsem ještě unavený ze závodu RUN TOUR v ČB, ale jsem rád, že jsem podal dobrý výkon a nevypustil jsem to. Gratuluji všem běžcům i vítězi a už se těším na další příležitost se postavit na startovní čáru."

Co ještě dodat k prvnímu ročníku "Chýnovské desítky"? Kromě hlavního závodu pro dospělé se uskutečnily také běžecké závody na 300 m a 600 m pro děti v areálu koupaliště. Nedílnou součástí dne pro celou rodinu byl také doprovodný program sestávající se z koncertu, atrakcí pro děti nebo bohatá tombola startovních čísel. Mimochodem jednou z cen byl i chmelový nápoj o stupňovitosti 10, který byl uvařen speciálně pro závodní den. Za závodem "Chýnovská desítka" stojí společnost 4XProduction CZ a skupina dobrovolníků okolo Michala Pilouška, která je také pořadatelem jednoho z největších závodů v triatlonu v Evropě XTERRA Czech. Jejich cílem je připravovat akce s nadsázkou, kterou by měla být unikátnost každé akce napojená na místní tradice, přírodu, kulturu. Spojují hudbu se sportem a závody doprovází i dětské akce. Snaží se vytvořit den pro celou rodinu."

Josef Fuka, Milevsko