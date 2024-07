Na start ČEZ RUN TOUR v běhu na 3000 m se opět po roce přihlásil a postavil chyšecký vytrvalec Ondřej Novotný. V Olomouci byl start i cíl ve Smetanových sadech a běželo se ve stínu a krásném prostředí Smetanových sadů v Olomouci. Na start v běhu na 3000 m v Olomouci, mezi 311 (vloni 274 startujícími), se postavil se startovním číslem 3288 i Ondřej Novotný, který zatím v letošní sérii ČEZ RUN TOUR v Českých Budějovicích proběhl cílem pětikilometrové trati na celkovém desátém místě v čase 18:50 min. a ve své věkové kategorii skončil na výborném pátém místě.

V Ústí nad Labem si opět vedl velice dobře, když se v cíli na 3000 m objevil na celkovém devátém místě v čase 10:54 min. a ve své věkové kategorii skončil na pátém místě. V olomouckém závodě na 3000 m doběhl na celkovém osmém (vloni na dvanáctém) místě v čase 10:49 min. (vloni 10:48 min.) a ve své věkové kategorii skončil na skvělém pátém místě (vloni na šestém místě). V kategorii mužů byl sedmý.

A takto Ondra hodnotil svůj olomoucký závod: "Do Olomouce jsem se opět vydal po roce na 3 km. Do závodu jsem šel s tím, že bych si konečně chtěl udělat osobák. Ale o dvě sekundy to nevyšlo, ale na to už jsem si zvyknul, vždy chybí malinký kousek. No, ale nevadí, věřím, že to jednou přijde. Atmosféra závodu byla zase parádní. Lidé kolem tratě fandí a to mě motivuje k lepšímu výkonu. RUN TOUR mě nikdy nezklame."

Josef Fuka