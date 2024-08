Do krajského města kraje Vysočina Jihlavy, které leží na historické hranici mezi Moravou a Čechami a je nejstarším hornickým městem v ČR, se sjeli v kategorii mužů týmy Spartak Praha 4, Atletika Klatovy, SK Čtyři Dvory České Budějovice, TJ VS Tábor, Atletika Vlašim, AK Škoda Plzeň "B", SC Radotín Praha, Atletika Jihlava a A.C. Sparta Praha.

V soutěži mužů hostoval za atletický oddíl SK Čtyři Dvory České Budějovice chyšecký běžec Ondřej Kohout. Ten se nejprve postavil na startovní čáru běhu na 800 m a jeho cílem bylo zaběhnout čas na hranici svého osobního rekordu. Zaběhnout osobní časy v probíhajícím horkém počasí však nebylo v silách běžců. Jejich velkým soupeřem bylo neúmorné vedro. Zkrátka se proti nim spiklo počasí.

close info Zdroj: Josef Fuka zoom_in V modrém dresu SK ČD je Ondřej Kohout na trati 800 m.

V běhu na 800 m se prezentovalo celkem 18 závodníků, které technický delegát rozdělil dle jejich osobních časů do třech běhů. Chyšecký atlet byl zařazen do prvního běhu. Tzv. půlku rozběhl velmi rychle a usadil se na čele běhu. V závěrečné dvoustovce mu však docházely síly, a tak cílem proběhl celkově pátý, ale čtvrtý ze všech běhů pro hodnocení a bodování pro družstvo, v čase 2:01,18 min. a získal pro Čtyři Dvory devět bodů.

V průběžných jihočeských tabulkách mužů na 800 m se tímto časem zařadil na čtvrté místo. Ke svému výkonu a pořadí se v cíli Kohout vyjádřil následovně: "Osmistovku jsem rozběhl až moc rychle. Chtěl jsem zkusit, co to se mnou udělá. První dvoustovku hlásili mezičas 26-27 sec. Do druhého kola jsem vběhl jako třetí, ale na 600 m už mi začalo docházet a soupeři mě předběhli, a tak z toho bylo v cíli páté místo a čtvrté pro bodování."

Za dvě a půl hodiny se chyšecký mílař postavil na start běhu na 1500 m, ve kterém startovalo 19 mílařů. Do tohoto běhu vstoupil Kohout opatrněji, aby se vyvaroval rychlému začátku z půlky. Zařadil se do balíku běžců, ale mezitím se z celkového počtu odpoutali dva běžci a všem se vzdálili. Po této události se Ondřej rozhodl aktivně pracovat na čele a stíhat vedoucí dva běžce. Po jeho úsilí se náskok snižoval, ale vedoucí duo už dostiženo nebylo. Chyšecký běžec proběhl cílem na skvělém třetím místě v čase 4:11,02 min. a pro Čtyři Dvory získal deset bodů. V průběžných jihočeských tabulkách mužů na 1500 m se dosaženým časem zařadil Kohout na čtvrté místo.

close info Zdroj: Josef Fuka zoom_in V modrém dresu SK ČD je Ondřej Kohout na trati 800 m.

K běhu na 1500 m chyšecký běžec sdělil: "Do závodu jsem šel možná až příliš opatrně. Únava z půlky byla znát. První dva závodníci nám utekli hned na startu. Já běžel ve velkém balíku běžců. Střídali jsme se ve vedení skupiny a stahovali náskok vedoucích závodníků. Na poslední třístovce jsem začal finišovat. Nikdo ze skupiny však už rychlost neměl. Stahoval jsem náskok závodníka přede mnou, ale už byl moc daleko, abych ho na posledních sto metrech předběhl."

A zde je pořadí ve 4. kole v soutěži mužů: 1. Spartak Praha 4 221 b., 2. AK ŠKODA Plzeň "B" 205,5 b., 3. Atletika Klatovy 202 b., 4. SC Radotín Praha 178,50 b., 5. Atletika Jihlava 149 b., 6. A.C. Sparta Praha 143 b., 7. SK Čtyři Dvory České Budějovice s hostujícím Ondřejem Kohoutem 125 b., 8. Atletika Vlašim 73 b., 9. TJ VS Tábor 72 b.

Josef Fuka