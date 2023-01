Nelitujete, že jste se vrátil do Jablonce? Zpočátku jsem byl nastavený trochu jinak. Ale byl jsem hráč Jablonce a záleželo na rozhodnutí klubu. A jeho vedení se rozhodlo tak, že mě v Jablonci chtějí. Moje situace se obrátila a já jsem byl rád, že jsem tady mohl být. Odehrál jsem pár zápasů, dal jsem i gól. Takže hodnotím svůj podzim v Jablonci kladně.

Jak zapracujete na disciplíně, které vám v týmu vynesla na podzim hodně karet?

Je to hlavně o každém z nás individuálně. Nesmíme dělat takové hlouposti, jako se stávaly. Každý si musím sáhnout do svědomí. Vedení na takovou situaci zareagovalo zpřísněním disciplinárního řádu. Každý musí být zodpovědný sám za sebe. Něco se už stát muselo, protože hrát pětkrát, šestkrát ze šestnácti zápasů v deseti, to bylo špatně. Díky tomu jsme body ztráceli zbytečně.

Jaký post v tabulce si vytýčíte pro jaro?

Dávat si od začátku nějaké extra cíle, které se pak nesplní, to nechceme. Ale chceme hrát dobře zápas od zápasu. V lednu musíme dobře potrénovat, jedeme na soustředění do Španělska, kde budeme mít kvalitní podmínky, dobré soupeře. Musíme tam přípravu doladit na maximum.

Máme jasnou motivaci, zachránit Jablonec v lize, říká zkušený Hübschman

Začínáte na Slavii, doma pak Zlín, to nejsou lehcí soupeři…

Čekají nás hned od začátku těžké zápasy, Slavie venku a doma Zlín, který je v tabulce hned pod námi. S ním chceme a musíme doma vyhrát. Na Slavii ale můžeme třeba překvapit. Pak ještě Sparta, Ostrava, samé dobré týmy. Překvapit ale v lize může každý každého.

Cítíte, že jste, jako tým, pod tlakem?

Osobně si myslím, že jsme a musíme být každý zápas pod tlakem. Chceme vyhrát a každý chce na nás, abychom vyhrávali. Bohužel to někdy dopadne, někdy ne. Naše ambice, hrát co nejlépe, se ale nemění.

Jste zkušený, už jste nějaké disciplinární řády viděl. Co říkáte tomu jabloneckému?

Podle mne je hodně přísný. Ale jinak to nejde. Udělalo se maximum proto, aby se neopakovala stejná situace jako na podzim.

Vy jste byl taky už někdy mezi vyloučenými?

Zatím jen jednou, na to si dobře pamatuju.

Překvapil vás odchod Diana Coolse?

Když jsem slyšel, jaké bude mít podmínky, tak mě to nepřekvapilo. Byl to dobrý hráč, určitě nám pomohl. Jeho odchod chápu.