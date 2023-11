/ROZHOVOR/ Rukáveč je malá vesnice, část města Milevsko v okrese Písek. Nachází se asi čtyři kilometry na jihozápad od Milevska. Rukáveč je také název katastrálního území o rozloze 5,48 km². Ve vsi pramení Bilinský potok. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1488. Rukáveč patřila stejně jako okolní vesnice k zvíkovskému panství a její další osudy jsou společné se Zvíkovem. A právě v této vesničce ještě donedávna žil a vyrůstal se svými rodiči a dvěma bratry, dnes již 18 letý nadějný hokejista Pavel Bouška. Za rozhovor s mladým sportovcem děkujeme Josefu Fukovi.

Na snímku je Pavel Bouška v dresu svého nového týmu v USA. | Foto: Poskytl Josef Fuka

V současnosti bychom však Pavla Boušku museli hledat za "Velkou louží" v USA.

A zde začíná náš rozhovor s tímto mladým a nadějným hokejistou.

Jak ses najednou ocitl v USA?

Jak si se dověděl, že budeš trénovat a hrát v USA?

Přišel za mnou trenér Andrew Trimble, který je trenerém Wolves a nabídl mi zda bych neměl zájem zúčastnit se hokejového programu v USA, že se mu líbí moje práce.

S jakým cílem si letěl za "Velkou louži"?

Zlepšit se a objevovat jak to ve světě chodí.

A v jakém týmu působíš?

Pro sezónu 2023/24 jsem jako útočník na soupisce hokejového juniorského týmu New England Wolves, který sídlí v Merrill Fay Areně, která se nachází v Laconia, New Hampshire.

A jaké je tvoje postavení v týmu?

Jako každý hráč, musím bojovat a snažit se dělat všechno pro to, aby tým měl co nejlepší výsledky.

Jaká byla atmosféra v týmu, když si přišel do týmu, znali jste se navzájem, jaký byl vztah trenérů k týmu?

Bylo to velice zajímavé pro mé a od samého začátku jsem si vše užíval, s trenérem jsem se poznal už v České republice a je to velice příjemný a respektující člověk, takže to bylo vše v pořádku, s klukama jsem se neznal, ale všichni jsme si sedli.

Jaká je vlastně hokejová "rodina", jaké jsou vztahy mezi hokejisty?

Všichni jsou dobří kamarádi mezi sebou, ale jakmile se vleze na trénink tak se všichni perou jak psi, ta rivalita je tu obrovská, ale zároveň jsme všichni opravdu jak jedna rodina.

Kde si ubytován a jak hodnotíš prostředí svého pobytu?

Ubytování sdílím se šesti klukama ve městě Belmont v New Hampshire v malém domku s naší billet mámou Andreou Dudley, na pobyt si nemůžu stěžovat, protože máme všechno co chceme, aby jsme se tady cítili jako doma.

Jaká byla příprava vašeho týmu na letošní soutěž?

Přípravu na letošní sezonu jsem absolvoval individuálně a myslím si, že do sezony jsem šel v plné síle.

Jak zvládáš tréninky, zápasy ve svém novém působišti?

Tréninky i zápasy zvládám dobře ten, hokej je tady rychlejší, ale do tempa jsem se dostal během dvou týdnů a už mi to ani jiny nepřijde.

Jakou máš stravu, chutná ti, jak doplňuješ kalorie?

Snídani a večeři nám dělá naše "mamka" a obědy máme buď na zimáku, kdy nám klub připraví něco k jídlu a nebo jezdíme do restaurací či fastfoodu.

Přišla tvá první utkání v zámoří, jak dopadla a jak si stojíte v soutěži?

Bylo to rychlý a první zápas jsem si musel zvykat, až ve druhém zápase se mi povedlo dát krásný gól za než jsem dostal nejlepšího hráče, v tabulce se nacházíme na šestém místě.

Kam se bude ubírat tvoje hokejová kariéra, jaký máš cíl?

Určitě bych se chtěl hokejem živit a dosáhnout nějakého úspěchu, který mě bude doprovázet cely život.

Tvé dosavadní dosažené nejlepší výsledky či úspěchy?

Myslím si, že to bude určitě tato sezona.

Jaké máš plány, cíle pro sezónu 2023/24?

Posunout se do vyšší ligy.

Podporují tě ve sportovní činnosti rodiče, popř. jak?

Rodiče mé podporuji jak jen to jde, když se něco děje, tak jsou na telefonu a cokoliv potřebuji, tak mi poskytnou podporu, z jejich strany je maximální.

Charakteristika tvé osoby?

Cílevědomý, snaživý a soutěživý.

Stav: svobodný Koníčky, záliby: hokej Oblíbené jídlo: svíčková Co kultura, divadlo, film,..: komedie

Tvůj vztah ke sportu a tělovýchově?

Od malička se věnuji sportu a je to něco co k mému životu prostě patří.

Proč zrovna sport, proč ne třeba jiná záliba?

Protože jsem akční a soutěživý typ.

Chyšeckou TJ - florbal, atletiku si vždy reprezentoval na vysoké úrovni, jak vzpomínáš na tato léta?

Tak určitě to bylo něco co zpestřilo můj stereotyp, kdy jsem měl pořád jen hokej.

Kdo tě přivedl ke sportování?

Rodiče.

Jaké druhy sportů si provozoval v minulosti?

Závodně a s nějakým cílem hokej a za Chyšky florbal a atletiku-vrh a hody.

Jaké sporty provozuješ v současné době?

Předně lední hokej.

Proč zrovna lední hokej?

Začal jsem s ním, když jsem byl malý a už jsem se toho nepustil, je to něco co už ke mě prostě patří a nelituji mého rozhodnutí, že jsem vůbec začal.

Za jaké oddíly si postupně hrál či hostoval a proč?

Začínal jsem v Milevsku, do dorostu jsem šel do Písku pod pana trenéra Pavla Hejla, u kterého jsem absolvoval tři sezony a následně jednu juniorskou sezonu pod trenérem Radkem Volfem a částečně jsem absolvoval program s juniorským hokejem ve Strakonicích.

V jakých soutěžích?

S dorostem v Písku jsme vybojovali 1. ligu a v juniorech 1.ligu a krajskou ligu.

Kteří trenéři tě vedli či nyní vedou, jak s nimi spolupracuješ?

Trenér, kterého si nejvíce vážím se jmenuje Lukáš Matějka, byl to nejlepší trenér, kterého jsem kdy měl.