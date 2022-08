Provozovatelé Pevnostního areálu Slavonice letos opět po roce připravují další, již 18. ročník bojové ukázky Přepadení řopíků 1938, která tradičně ve svých dvou částech seznámí diváky se situací v pohraničí na konci září 1938 v tehdejším předválečném demokratickém Československu a shlédnou i velice atraktivní průběh bojů čs. armády s německými vetřelci, který by možná mohl nastat po odmítnutí podmínek mnichovského diktátu. Letošní akce se bude opět účastnit i nejnovější napodobenina obrněného automobilu Tatra vz. 30, dovezenou příznivci až z Karlových Varů, která se tak utká v přímém souboji s napodobeninou německého lehkého tančíku Pz IA, který se bojů účastní již několik let. Po letech se do bojů zapojí tři bunkry lehkého opevnění-řopíky, které vytvoří neprostupnou palebnou přehradu. Na akci pořadatelé vyčlenili tisíce cvičných nábojů a množství pyrotechnických efektů.