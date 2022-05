Na slet čarodějnic se do Radomyšle vypravili i členové Diacelu Písek (sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií).

"Po třech letech pauzy jsem vymýšleli, jak uspořádat čarodějnice. Vzhledem k tomu, že akce byla přímo 30. dubna 2022, přijali jsme nabídku Radomyšle a přidali jsme se k nim. Nás bylo 15, podpořili jsem místní a nakonec se sešlo přes 80 čarodějnic všech věkových kategorií. Sraz čarodějnic byl před radnicí, kde pan starosta glejtem povolil přeletět Radomyšl. Průvod se vydal na koupaliště, kde byla připravená kouzelná vesnička "Čaromyšl" se spoustou skvěle vymyšlených stanovišť s různými úkoly. Celé odpoledne bylo pohodové a k večeři si všichni mohli opéct buřty na ohýnku. Stálo to za to!," dodala k akci Zdenka Staňková z Diacel Písek.