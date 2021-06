Řadu let se na nefunkční komín bývalé kotelny v Mirovicích vrací ze zimovišť v Africe pár čápů bílých, to proto, aby tu strávili teplejší část roku. Nechybějí ani letos.

Čápi v Mirovicích. | Foto: Marie Hrdinová, Mirovice

Řadu let se na nefunkční komín bývalé kotelny v Mirovicích vrací ze zimovišť v Africe pár čápů bílých, to proto, aby tu strávili teplejší část roku. Nechybějí ani letos.Co je o čápech obecně známo? Hnízdo stavějí obě pohlaví společně. Hnízdí jednou ročně, při sezení na dvou až sedmi vejcích se střídají. Po deseti týdnech od vylíhnutí jsou mláďata zcela samostatná. Pak se rodiny slučují a do hejn, až tisícových, ve kterých táhnou do zimovišť. Velkou část cesty do Afriky urazí díky plachtění, ke kterému využívá teplých stoupavých proudů nad pevninou. Cesta může být dlouhá až 20 000 kilometrů. Čáp denně uletí od 200 do 400 kilometrů. V průměru se dožívá 8 až 10 let.

Pokud je komín na mirovickém sídlišti obsazen, je možno prohlásit jaro za zahájené. Letos se tak, dle pozorování vnímavých obyvatel, stalo 13. března.