Oba startovali v sobotním programu a to v běhu mužů na 1 500 m. Před týdnem, na jihočeském halovém přeboru v Praze na Strahově, si oba běžci rovněž zaběhli stejnou trať a oba si vytvořili své osobní rekordy. Na Stromovku se vydali s jednoznačným cílem, opět pokořit své "osobáky". Technický delegát oba chyšecké závodníky zařadil do druhého běhu, který čítal celkem deset běžců.

Ondřej Kohout ve svém běhu sváděl souboj s českobudějovickým běžcem, kterým byl Petr Lukš ze Sokola ČB a Danielem Strakou z pražské Slavie. V závěru se rozhodlo o pořadí, když první cílem proběhl Lukš v čase 4:07,98 min., druhý skončil chyšecký Kohout v novém osobním rekordu 4:12,26 min. a třetí doběhl slávistický Straka v čase 4:14,97 min.

Po závodě zhodnotili svůj výkon takto:"

Závod jsem rozběhl jak jsem chtěl. Běžel jsem se na třetím místě a drželi jsme nasazené tempo. V půli závodu však soupeři zpomalili. Na to jsem však zareagoval pozdě a tím pádem mi nějaké sekundy "utekly". Mezičas na kilometru byl 2:50 min.. Posledních pět set metrů jsem běžel co to šlo, ale na čas pod 4:10 min.to bohužel nestačilo. Vítězný Lukš to hrozně přepálil, pak už jen zpomaloval."

Druhý chyšecký atlet, Ondřej Novotný, doběhl na desátém místě, ale časem 5:01,40 min. si zaběhl nový "osobák". Stále však před ním je cíl, zaběhnout tuto trať pod pět minut. Po doběhu sdělil Novotný tyto poznatky: "Po týdnu jsme se s Ondrou opět vydali do Prahy na přebory Prahy a opět jsme běželi 1500 m. Můj cíl byl pořád stejný, dát 1500 m pod pět minut, ale zase mi to nevyšlo. Přesto jsem si vylepšil osobák o jednu sekundu, tak aspoň něco. Horší by bylo, kdybych ji zaběhl hůře než v minulém týdnu. To bych byl hodně naštvaný, ale takhle jsem spokojený. A ještě gratulace Ondrovi Kohoutovi k novému osobáku, ten kluk je frajer."