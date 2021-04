Jak se slaví Velikonoce v různých koutech světa? To se dozvíte při zábavném kvízu v Milevsku. Spojuje příjemnou procházku se zábavou pro všechny věkové kategorie.

Milevsko nabízí další zábavu. Velikonoční kvíz. | Foto: Martina Kortanová, Milevsko

Po velice úspěšném Prázdninovém luštění připravil Dům kultury Milevsko pro všechny, kteří v této nelehké době hledají bezpečné zpestření volného času, další soutěž. Tentokrát je to Velikonoční kvíz.

Jak se ho můžete zúčastnit? Stačí se vydat od soboty 27. března do neděle 11. dubna na trasu kvízu, která začíná na pěší stezce na Hajdu za čerpací stanicí Benzina a končí u DPS v ulici 5. května.

Připravili jsme pro vás dvě úrovně otázek - Cvrčka pro menší děti a Benjamina pro ty starší a dříve narozené. Zařazení do kategorie necháme na vašem uvážení. Soutěž není věkově omezena.

Na trase najdete 11 soutěžních otázek. Ten, kdo na ně správně odpoví a odevzdá svůj soutěžní kupon, bude zařazen do slosování o 10 cen. Kupon můžete poslat na e-mail soutez@milevskem.cz nebo ho vhodit do poštovní schránky domu kultury či infocentra.

Na každém stanovišti se můžete navíc dozvědět něco o tom, jak se Velikonoce slaví v různých státech světa. Trasa kvízu se tak může stát i zajímavým tipem na procházku pro ty, kteří nechtějí soutěžit. Měří přibližně 5 km a za příznivého počasí je sjízdná i s terénním kočárkem.

Mapu s popisem trasy si můžete vyzvednout ve stojanu před infocentrem. Tam jsou k dispozici i soutěžní kupony. Obojí je také ke stažení na www.milevskem.cz. V případě, že by se někde díky nenechavcům některá z otázek ztratila, dejte nám to, prosím, vědět na telefon 383 809 200. Předem děkujeme a přejeme vám úspěšné rozluštění kvízu.