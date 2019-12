Betlémské světlo bude k mání na několika místech Písku

Světlo zapálené rakouskými skauty v betlémské Jeskyni narození je od roku 1986 každoročně před Vánoci dopraveno z Betléma do Evropy. Skauti je rozvážejí do jednotlivých evropských zemí, i do České republiky.

Betlémské světlo | Foto: Ondřej Untermüller