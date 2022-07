Tradičně se hrály dva zápasy. V prvním domácí Blaník Strunkovice vyzval hokejisty Motoru České Budějovice. Pro domácí to byl začátek přípravy na podzimní sezónu v I.A třídě a pro Motor naopak letní příprava skončila a nyní přijde místo zeleného pažitu led.

V pěkném zápase hraném na 2x30 minut se bylo na co dívat a hokejisté ukázali nejen kondiční připravenost, ale i to že i míč ovládají stejně dobře jako černý puk. Zápas skončil zaslouženou remízou 3:3 a téměř sedm stovek spokojených diváků oběma aktérům za výborný zápas poděkovalo dlouhotrvajícím aplausem. Zde je nutno vyzdvihnout i výkon motorického kotle a víření bubnů bubeníků, kteří dodali show perfektní ráz.