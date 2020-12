V kronice naší školy je možné přečíst záznamy o tom, kdy se na škole začalo vyučovat.

Škola Edvarda Beneše v Písku slaví 80 let. | Foto: Archiv školy

„Počátek školního roku 1940/1941 jest pro naši školu zvlášť významný. Školní rok zahájen byl 2. září 1940 v nové školní budově, postavené na Žižkově náměstí.“ Žižkovo náměstí již dlouho nese název Mírové a budově, která tehdy byla nová, říkáme stará. A to jenom proto, že za ní stojí další, postavená později. Jinak je krásná a rozhodně je v ní cítit duch vzdělání, touhy po vědění a atmosféra spousty odučených let.

Osmdesáté výročí naší školy jsme chtěli patřičně a se vší důstojností oslavit. Na podzim se měl konat školní ples, na který jsme zvali originálními plakáty, které namalovali sami žáci. Ti také měli reprezentovat školu svými vystoupeními. Chtěli jsme naše prostory otevřít nejen pro bývalé žáky, ale pro všechny zájemce a ukázat, jak nyní vyučujeme, jak je škola vybavena a co všechno naši žáci umí. To nám bohužel současná situace nedovolila, ale přesto tímto výročím všichni žijeme. Obě dvě akce zamýšlíme hned, jak to bude možné, uskutečnit a všechny vás srdečně zveme.

Při výtvarné výchově, ale i doma malujeme obrázky na téma historie a současnost školy, škola za osmdesát let, oblíbené místo ve škole. Dokonce vznikají 3D modely. Těmito díly zdobíme vnitřní prostory budovy a obrázky doplňujeme tematickou literární tvorbou žáků - básničkami a slohovými pracemi o naší škole.

V současné době oslavujeme nejenom Vánoce, ale právě také důležité osmdesáté narozeniny. V souvislosti s touto významnou událostí jsme připravili, dá se říct, vánoční dárek. Právě vychází almanach naší školy. Je jistě napínavé listovat v knížce a čekat, zda nenajdeme fotografii třídy, kterou jsme navštěvovali, nebo zda se v seznamech žáků neobjeví naše jméno. Věříme, že z almanachu budou mít radost nejen žáci, ale že si ho rádi pročtou a prolistují i naši příznivci. Almanachy rozdáme všem žákům a další zájemci si ho budou moct koupit po Vánocích v kanceláři školy. Brožovaný výtisk za 100 Kč a vázaný za 120 Kč.

Popřejme tedy naší škole do dalších let mnoho úspěchů a pořád tu stejnou studijní atmosféru, kterou si od doby svého vzniku stále uchovává.