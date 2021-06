Běžci z atletického oddílu TJ Chyšky už znají svá umístění z virtuálního běhu Klobásnou ve Veselí nad Lužnicí.

Bratři Bouškové, vlevo starší Patrik s pohárem, medailí a diplomem za 3. místo a vpravo mladší Matěj s medailí a diplomem za 1. místo. | Foto: Josef Fuka, Milevsko

V kategorii mužů na 4,1 km OPEN vyhrál Ondřej Kohout, třetí byl Patrik Bouška a čtvrtý Jan Havlíček.

V běhu dětí do 15 let na 500 m byl vítězem 11 letý Matěj Bouška, ml. bratr Patrika. A třetí byl Tomáš Hejhal - můj vnouček - v běhu na 200 m v kategorii dětí do 15 let, i když mu je teprve sedm let.

Za svá umístění dostali muži poháry, medaile, diplomy a sladkosti. Děti pak byly odměněni medailemi, diplomem a sladkostmi.