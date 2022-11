Beatles jsou zpět. Jejich největší hity zněly ve Strakonicích, poslechněte si je

/VIDEO/ Do Strakonic přijel se svojí show jeden z nejúspěšnějších Beatles revivalů na světě. Košická kapela The Backwards to rozbalila ve strakonickém domě kultury.

The Backwards, jeden z nejlepších Beatles revivalů na světě koncertoval ve Strakonicích. | Video: Archiv Městského kulturního střediska Strakonice

The Backwards je slovenská revivalová kapela imitující The Beatles, která vznikla v roce 1995 v Košicích na Slovensku. Nejdříve se její členové věnovali hlavně vlastní tvorbě, pak se ale z úcty ke své nejoblíbenější skupině dostaly k tvorbě kapely The Beatles. The Backwards nedbají jen na detaily v hudbě, ale také na svoji image, o čemž se mohli přesvědčit všichni, kteří si je přišli do Strakonic poslechnout. Za poskytnutí fotek a záznamu z koncertu děkujeme Městskému kulturnímu středisku Strakonice