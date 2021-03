Jak jste na tom s kondičkou? Michal, Alexander a Tomáš se zapojili do atletické výzvy.

Mladí atleti plnili výzvy v přírodě. | Foto: Josef Fuka, Milevsko

Český atletický svaz připravil ve spolupráci s atletickými oddíly a kluby netradiční soutěž pro žactvo Atletické výzvy 2021. Cílem výzvy je přinést v době, kdy se pro tuto cílovou skupinu nemohou pořádat závody, motivaci do tréninku a možnost poměřit se se svými kamarády a atletickými protivníky.

Na tuto výzvu reagovali milevští atleti ze Sokola, kteří pro zájemce připravili jednu Atletickou výzvu ve sportovním areálu v Milevsku a další pak v milevském parku Bažantnice a nové výzvy jsou připravené také v Milevsku na Hajdě a na Pytláku-Líšnický rybník.

Do soutěží se v milevském regionu rozhodli zapojit i atleti chyšeckého oddílu, kteří si zkusí jednotlivé disciplíny. Prvním chyšeckým atletem, který se do soutěží zapojil, byl dorostenec Michal Rottenberg, který v pondělí 22. února na milevském stadiónu absolvoval první disciplíny-slalom mezi stromy, běh kolem tribuny, ručkování na workoutovém hřišti a běh kolem stadiónu. Tyto soutěžní disciplíny za přítomnosti Josefa Fuky a Martiny Chválové-maminka Alexandera, na milevském stadiónu již také koncem února zvládli Tomáš Hejhal a Alexander Kamenský, oba věkem přípravka.

Ve slalomu kolem čtyř stromů, po dobu devadesáti sekund, se lépe vedlo Alexandrovi, který uběhl celkem čtyři okruhy a mladší Tomáš okruhy tři. V ručkování byl zase naopak lepší Tomáš jež vzdálenost na železných tyčích absolvoval za 12,2 sec., Alexander vzdálenost nepřeručkoval.

Běh kolem tribuny uběhl Tomáš za 55,5 sec. a Alexander za 1:15,9 min. V běhu kolem stadiónu dosáhl Tomáš času rovné čtyři minuty, když se několikrát zastavil, počkal na Alexandera, chvilku si popovídali, a pak zase běžel k cíli. Druhý Alexander byl v cíli za 4:07 min.

Oba kluci se pustili i do druhé výzvy v milevském parku Bažantnice a přidal se k nim i dorostenec Michal Rottenberg. Za krásného, slunečného a teplého počasí všichni kluci nejprve absolvovali běh kolem kamenů - museli třikrát oběhnout tři velké kameny a na každý si sáhnout. Začínalo se u nejplacatějšího kamene a Josef Fuka jim naměřil následující časy: Michal 18,8 sec., Alexander 26,5 sec. a Tomáš 27,5 sec.

Na žulovém sympóziu si nejprve našli pařez tvaru kamenné postele a na něm po dobu třiceti sekund dělali dřepy s tímto výsledkem: Michal 40 dřepů, Tomáš 26 a Alexander 23 dřepů.

Třetí disciplína byly schody v části u milevského kláštera. Tady museli být opatrní při výběhu, ale hlavně při seběhu schodů. Docílené časy byly následující: Michal 13 sec., Alexander 23,6 sec. a Tomáš 25,2 sec.

Závěrečnou disciplínou v parku Bažantnice byl tzv. delší běh se startem u lávky a cílem u velkého stromu ve vzdálenosti asi třiceti metrů, kterého se museli dotknout a běžet zpět do cíle. Naměřené časy měly tyto hodnoty: Michal 25,3 sec., Tomáš 44,4 sec. a Alexander 46,4 sec.

Výsledky zapsal Josef Fuka do výsledkové listiny. Byly nafocené i fotografie chlapců dokumentující start v této soutěži. Do soutěžních výzev na Hajdě a na Pytláku-Líšnický rybník se postupně budou zapojovat i další zájemci.