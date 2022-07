Akci pořádal Spolek kondičních a rekreačních běžců Evy Pláničkové pod záštitou náměstka Pavla Klímy při příležitosti 630 let výročí města Tábora a 530 let od založení rybníka Jordán.

Pořadatelé nejprve uspořádali běhy v dětských kategoriích, které se běžely na asfaltovém povrchu se startem a cílem u Sladovny-restaurace Černá perla. V dětských kategoriích, za velmi teplého počasí, se výborně prezentovalo jedenáct členů atletické přípravky z Dětského domova Přestavlky při atletickém oddílu TJ Chyšky, které vede a trénuje Marie Fuková. V hlavním závodě mužů i Ondřej Novotný, a dvojnásobně čtvrtý ze štafet na 10 km a na půlmaratonu na letošním veteránském ME v italském Grossetu, veterán Pavel Novotný.

Startérem jednotlivých běhů byl chyšecký Josef Fuka, který postupně odstartoval jednotlivé věkové kategorie na tratě 100 m, 300 m a 500 m a pak i závěrečný hlavní závod mužů a žen na 5 km.

Na start stometrové tratě se nejprve postavily děti do 6 let. Trenérka Marie Fuková na startovní čáru přivedla první své svěřence. V kategorii děvčat to byla Marie Brožová, která doběhla na třetím místě v čase 29,6 sec. a na stupních vítězů převzala medaili a další věcné ceny.

V kategorii chlapců do 6 let doběhl Nicolas Bandy na druhém místě v čase 31,9 sec. a Daniel Brož skončil hned za ním na třetím místě v čase 36,6 sec.

Děvčata a chlapci v kategorii 7-10 let běželi 300 m.Mezi dívkami byla nejrychlejší Helena Bandyová, která vyhrála v čase1:25,9 min. a na třetím místě skončila Jessica Bandyová v čase 1:39,2 min.

Na první a druhý stupínek mezi chlapci se pak postavili opět chyšečtí atleti, když vyhrál Ondřej Brož v čase 1:18,5 min. a hned za ním doběhl Jan Brož v čase 1:26,5 min.

Poslední dětskou vypsanou kategorií byla kategorie 11-15 let, kdy děti běžely 500 m.Na nejvyšší stupínek v kategorii děvčat se postavila Adéla Brožová, která vyhrála v čase 2:26,9 min. Mezi chlapci pak Jiří Brož skončil na druhém místě v čase 2:02,4 min. Ten zvolil pomalejší rozběh závodu a pak postupně předbíhal jednoho závodníka za druhým, ale na první místo už to nedotáhl. Škoda. Třetí místo pak získal Martin Latta, který byl v cíli za 2:09,1 min. Martin zase zvolil rychlý začátek, dlouhou dobu vedl závod, ale nakonec skončil třetí. Z jedenáctičlenné výpravy tak na stupně vítězů nevystoupil jedině Štefan Bandy, který v této kategorii doběhl na pátém místě v čase 2:24,7 min.

Trenérka tak po vyhlášení výsledků mohla být spokojená. Její svěřenci si od Jordánu přivezli tři zlaté, tři stříbrné a čtyři bronzové medaile.

Po slavnostním vyhlášení dětských kategorií už byli na startovní čáře připraveni muži a ženy všech věkových kategorií k hlavnímu závodu dne - běhu na 5 km okolo Jordánu. Trasa závodu vedla částečně po asfaltovém chodníku a částečně po zpevněné turistické stezce se startem a cílem u Sladovny-restaurace Černá perla. Chyšecké atletice tentokráte na startu chyběli Ondřej Kohout a také loňský vítěz hlavního běhu Jan Havlíček. Oba však byli přítomni, aby povzbudili své kolegy Ondřeje Novotného a Pavla Novotného.

Havlíček dokonce přijel na kole a celou běžeckou trasu jel za Ondřejem a povzbuzoval ho.Letošní ročník měl na startu opravdu velmi kvalitní běžce, a tak úspěchem chyšecké dvojice by bylo celkové umístění v první desítce a ve svých kategoriích mohli uvažovat určitě do pátého místa. Vytrvalci z Čertovy hrbatiny si na trati vedli velmi dobře a své předpoklady splnili na cílové čáře, když Ondřej Novotný přiběhl do cíle na celkovém sedmém místě a ve své kategorii skončil na čtvrtém místě.

Hned za Ondřejem doběhl celkově kolem první desítky i dvojnásobně čtvrtý na 10 km a na půlmaratonu z letošního veteránského ME v italském Grossetu,veterán z ME Pavel Novotný v čase 21:12 min. a ve své věkové kategorii pak obsadil krásné třetí místo. Po závodě jen lakonicky podotkl: "S třetím místem v kategorii jsem spokojen, první Jan Bláha a druhý Erik Svoboda jsou prostě lepší."

A jak v cíli hodnotil svůj závod Ondřej Novotný: "Když jsem se šel rozklusávat, tak jsem docela cítil levé stehno a říkal jsem si, že to dnes nebude moc dobré. No, ale nakonec to bylo v závodě v pohodě. Celý závod za mnou jel na kole Honza a podporoval mě. Na posledním kilometru na mě řval, abych do toho dal všechno a abych zkusil ještě někoho předběhnout, ale bohužel už to moc nešlo a tak jsem skončil ve své kategorii čtvrtý. Ale to mě moc nevadí. Každopádně příští rok přijedu zase a uvidíme super závod.

Za článek a fotky děkujeme Josefu Fukovi