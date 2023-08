V neděli 13. srpna 2023 se čtyřčlenná skupinka milevských atletů vydala na Vysočinu a v Třebíči se zúčastnila mezinárodní atletické Velké ceny Třebíče, kterou na svém atletickém stadionu Manželů Curieových uspořádal domácí atletický oddíl TJ Spartak Třebíč.

Atletika. Ilustrační foto | Foto: Zdroj: pixabay.com

Závodů se zúčastnili i zahraniční atleti, např. ze Srbska, z Bosny a Hercegoviny, Řecka a Slovenska. Milevskou čtveřici tvořili Pavla Molíková, Petr Molík, Štěpán Pokorný a Maksym Melnychenko.

Pavla Molíková startovala v běhu na 100 m př. žen a ve skoku dalekém. V běhu na 100 m př. startovaly čtyři závodnice. Jasnou favoritkou byla Markéta Štolová, česká reprezentantka, několikanásobná medailistka z MČR, čtvrtá na JME v běhu na 100 m př. Ta také potvrdila roli favoritky a v cíli byla první v čase 14,02 sec., druhá skončila slovenská atletka Rebecca Slezáková časem 14,47 sec. a milevská Pavla Molíková doběhla na třetím místě v čase 14,63 sec. v protivětru -2,6 m/s.

Druhou disciplínou milevské atletky byla její parádní dálka. Do soutěže 12 dálkařek šla s nejlepším osobním výkonem a to v závodě také potvrdila. Dálkařskou soutěž vyhrála nejdelším skokem 580 cm ze třetí série s platnou podporou větru +1,5 m/s a oplatila Markétě Štolové porážku z překážek. Ta skončila druhá výkonem 561 cm a na třetím místě se umístila Beáta Meschková z domácího oddílu skokem 554 cm. Nutno dodat, že Pavla měla v soutěži čtyři zdařené pokusy a všemi by soutěž vyhrála. Zajímavostí také bylo, že při prvním pokusu Pavly 562 cm měla v zádech +9,0 m/s.

Na závodech startoval také Petr Molík, věkem dorostenec a bratr Pavly. Na třebíčském stadionu si zaběhl 100 m a skočil do dálky. Do běhu na 100 m mužů se přihlásilo celkem devět sprinterů, z toho byli tři z Milevska. Dorostenec Molík startoval ve druhém běhu a doběhl na třetím místě a časem 11,85 sec., v protivětru -2,6 m/s, postoupil do osmičlenného finále. Ve finálovém běhu skončil na šestém místě v čase 11,97 sec. v protivětru -3,5 m/s.

Ve skoku dalekém startovalo celkem osm skokanů, z toho byli opět tři z Milevska. Molík měl v soutěži čtyři zdařené pokusy a jeho nejdelší pokus 573 cm stačil na sedmé místo v soutěži. Tímto výkonem, za dovolené podpory větru +2 m/s si vytvořil nový osobní rekord.

Ve stejných disciplínách startoval v Třebíči i další milevský atlet Štěpán Pokorný.V prvním běhu na 100 m doběhl na třetím místě v čase 11,81 sec. při protivětru -1,5 m/s., když na prvních dvou místech skončili sprintéři ze Srbska, a postoupil do finálového běhu. Ve tom si doběhl pro sedmé místo v čase 12,13 sec.

Jeho parádní disciplínou pak byl skok daleký, který vyhrál výkonem 644 cm z poslední šesté série za nedovolené podpory větru +2,8 m/s. Tento výkon se tak v tabulkách nemůže objevit. Jeho regulérní výkon pak byl z páté série a měl délku 629 cm s podporou větru +1 m/s.

Čtvrtým milevským atletem byl Maksym Melnychenko. I ten absolvoval běh na 100 m a skok daleký. V prvním běhu na 100 m obsadil páté místo v čase 12,51 sec. a původně do finálové osmičky nepostoupil. Nakonec však finále běžel, když svou finálovou účast odřekl Jan Groček z Vlašimi. Milevský atlet si tak zaběhl i finále a v něm doběhl na osmém místě v čase 12,59 sec. Ve skoku dalekém skočil 541 cm s podporou větru +1,2 m/s a obsadil osmé místo.

Milevská atletika si tak z Třebíče veze dvě první a jedno třetí místo.