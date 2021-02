Vydří sirotci, kteří vyrostli v Záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Třeboni, se stěhovali.

Aška v dětském věku. | Foto: Záchranná stanice Třeboň

Dva vydří sirotci, kteří byli v péči Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni, dospěli. Stávající prostor, který vydrám mohla záchranná stanice poskytnout, jim začal být malý, tak přišlo na řadu velmi těžké rozhodování. Aby bylo možné zahájit stavbu plánovaného nového a většího výběhu, bylo nutné nejprve uvolnit ten stávající, takže nakonec padlo rozhodnutí vydry přestěhovat do péče jiných zařízení. Nešlo to jinak, protože obě vydry, jak Žolík, tak Aška osiřely již v batolecím věku, takže musely být odkojeny v lidské péči. Tím se staly závislé na člověku a jejich návrat zpět do přírody již není možný.