Jedná se o nejvyšší ocenění, kterého lze v této oblasti dosáhnout. Vážka® je udělována na základě výsledků auditu na dobu dvou let, poté je nutné auditem projít znovu.

Péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou je náročná a v pokročilém stádiu demence se rodina obvykle neobejde bez kvalifikované pomoci. Pro příbuzné, kteří již nezvládají péči o blízkého člena rodiny v domácím prostředí, je certifikát Vážka® zárukou, že péče, kterou zařízení poskytuje, je prováděna v nejvyšších standardech kvality.

Společnost Alzheimercentrum postavila péči na unikátním konceptu, který je jednotný pro všechna zařízení. Centrum poskytuje propojení zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší možné úrovni v nepřetržitém provozu. Denní program je nastaven pro každého klienta individuálně a vychází z biografie klienta a jeho životního příběhu. Odborný personál, který je v denním kontaktu s klienty, využívá prvky terapií, které jsou vždy danému klientovi přínosné.

V celostátní síti Alzheimercenter získaly Vážku další tři zařízení: Jihlava, Zlosyň a Loucký Mlýn. Alzheimercentrum v Louckém Mlýně ocenění úspěšně obhájilo ocenění již počtvrté.

Jak probíhal audit, na co se v jeho průběhu auditoři zaměřují a jak si tohoto hodnocení váží, jsme si povídali s ředitelkou zařízení Bc. Lucií Kučerovou.

Jak pohlížíte na dočasnou platnost certifikátu a na jeho nutnost jej obnovovat minimálně každé dva roky?

První certifikát jsme získali již v roce 2011. Letos se nám ho podařilo obhájit již počtvrté v řadě a jsme na to nesmírně pyšní. Na dvouletou periodu jsme tedy zvyklí. Obhájení certifikátu je pro nás vždy nejen důkazem toho, že systém námi poskytované komplexní péče je na vysoké úrovni, ale je také skvělou zpětnou vazbou pro to, co se nám oproti předchozím letům podařilo zlepšit a kde na sobě naopak můžeme ještě více zapracovat. Certifikát je pro nás tedy nejen známkou kvality naší péče, ale i velkou výzvou a motivací. A v tomto ohledu je dvouletá platnost certifikátu skvělá - ke zlepšení máme prostor.

Které oblasti péče získaly v rámci auditu Vážky® nejvyšší bodové hodnocení a co to pro vás znamená?

Tak jako v předchozích letech se nám podařilo dosáhnout maximálního bodového hodnocení v oblasti zdravotní a individuální péče. Obě tyto oblasti byly hodnoceny jako nadprůměrné, což nás opravdu moc těší. Jako nadprůměrná byla rovněž hodnocena komplexnost naší služby (filozofie, vize, celkové pojetí péče). Velmi kladně byla v této sekci hodnocena vysoká úroveň naší práce s konceptem Bazální stimulace, jehož jsme certifikovaným pracovištěm a v němž se nám v loňském roce podařilo získat speciální ocenění za mimořádnou práci v oblasti Bazální stimulace. Velmi kladně bylo klasifikováno i prostředí zařízení, tzv. “první dojem“. Máme radost, že se nám oproti předloňskému roku podařilo posunout se o kus dál v oblasti vzdělávání. V roce 2017 jsme získali 85 %, v letošním roce jsme na 100 %.

Kde vnímali auditoři prostor ke zlepšení a jak se této příležitosti chopíte?

Současná dispozice budovy Louckého Mlýna nás doposud limitovala v hodnocené sekci „architektonické řešení a vybavení zařízení“. V této oblasti se začneme posouvat dál již v letošním roce, neboť zařízení započne dlouho očekávanou rozsáhlou rekonstrukci. Součástí této rekonstrukce bude mimo jiné vybudování nové velké centrální koupelny a prostornějšího výtahu. Rekonstrukce výrazně zvýší kvalitu naší služby a nabídne nám i našim klientům více místa a nových prostor pro soukromí i společná setkávání, což považuji za velmi důležité. V nadcházející dvou letech máme před sebou tedy opravdu velký kus práce, ale jdeme jim vstříc s velkým odhodláním, pozitivní energií a úsměvem na rtech. Na výsledek se všichni moc těšíme.

Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi je v Česku postiženo více než 150 000 občanů a odhaduje se, že během následujících dvaceti let stoupne jejich počet na více než 300 000. Většina pacientů je starší 65 let a ženy jí trpí častěji i proto, že se dožívají vyššího věku.