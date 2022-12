Zpěvačka Ally - rodačka z Milevska, která v loňském roce vydala album s názvem Vánoční tradice a stejnojmenný videoklip, vás spolu se svými hosty zve na večer plný originálních vánočních písniček, které vám vykouzlí příjemnou předvánoční náladu a atmosféru.

Z řad hostů, kteří doprovodí Ally, se můžete těšit na Andreu Jiskrovou, houslistku hrající s předními českými interprety, Davida Csengeho, kytaristu a baskytaristu, který v současné době koncertuje s Olgou Lounovou a kapelou Protheus a na dětský pěvecký sbor Coro Piccolo z Prahy pod vedením Jany Galíkové, jenž můžete znát nejen z rozhlasu a televize.

Program doplní i mladé milevské hudební naděje. Zazpívají a zahrají na akustickou kytaru Natálie Procházková a na piano Marie Neumannová.

Mikulášská s The Tap Tap

1. prosince 2022 v 19.30 hodin

Dům kultury Milevsko

Vstup 390 Kč

Kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu The Tap Tap není žádná rychlokvaška. Během 16 let existence si kapela poctivě prošlápnula své místo v Českém šoubyznysu a mnohokrát úspěšně reprezentovala ČR i v zahraničí.

Při koncertu vystoupí Milevský dětský sbor. Pro návštěvníky se DK otevírá v 18:15 hodin. Moderuje Ladislav Angelovič

Vstupné na místě +50 Kč.

Vánoční hra Milevskem

Od 5. prosince 2022 od 12.00 hodin do 6. ledna 2023 do 23.23 hodin

Vstup zdarma

Hledej a skenuj QR kódy, odpovídej na otázky a soutěž o hodnotné ceny.

DK Milevsko ve spolupráci se společností Digitalizujemevas.cz si pro Vás opět připravili oblíbenou hru založenou na hledání a načítání QR kódů. Tentokrát trasa vede městem Milevskem, a protože je vedena do „kruhu“, skončíte téměř na stejném místě, kde jste začínali. Jako možné body pro start prozradíme Dům kultury Milevsko, Koh-i-noor, Galerii M, TIC Milevsko nebo Milevské kino.

Abyste mohli hru hrát, potřebujete mobilní telefon s připojením na internet a čtečkou QR kódů. Po načtení prvního kódu se vám zobrazí instrukce, jak postupovat dál – vyberete si trasu, způsob navigace a úroveň obtížnosti. Pro malé děti jsme připravili úroveň Andílci, pro starší Dárečci a pro dospěláky Ježíšci. Jakmile vyberete obtížnost, objeví se vám první otázka. Po zodpovězení se ukáže mapa, která vás navede k dalšímu bodu na trase.

Až projdete celou trasu, můžete se rozhodnout, zda dosažený výsledek odešlete do soutěže či nikoli. Hraje se o zajímavé ceny. Z každé úrovně budou vylosováni 3 výherci. Andílci se mohou těšit na permanentku na pohádková představení pořádaná DK Milevsko, Dárečci na permanentku do Milevského kina a Ježíšci na dárkový poukaz do Restaurace V Klubu.

Hru můžete hrát opakovaně, taktéž je možné se několikrát registrovat do slosování o ceny, čímž si zvyšujete pravděpodobnost výhry. Každý bod trasy a každá obtížnost obsahuje více variant otázek, takže se rozhodně nebudete nudit, i když trasu navštívíte vícekrát.

Za poskytnutí fotek a pozvánek děkujeme Martině Kortanové z DK Milevsko