Pomalu se chýlí ke konci závodní aerobiková sezóna. Jako první ukončily jarní sezónu pořadatelé závodů „Začni s mistry“. Závod se konal minulý víkend v neděli 21. května v Sedlčanech.

Na snímku je pohybová sestava Monopoly: nahoře zleva Anna Gornická, Nikola Hřebejková,Barbora Školaudyová, Julie Čížková, Andrea Strnadová. Řada uprostřed zleva Sára Beranová, Barbora Dragounová, Sofie Červinská a Kristýna Volfová. Dole Kateřina Podrová. | Foto: Poskytla Ivana Pasauerová

Děvčata z AC Sole zabojovala a přivezla dvě zlaté o ty se zasloužila pohybová sestava s názvem Monopoly kategorie 11 – 14 let. A trio Anežka Kozelková, Nella Kabourková, Elen Kázecká v kategoriii 9 – 11 let.

Jedno stříbro získala pohybová sestava 9 – 11 let s názvem Madagaskar. Zacvičila Aneta Mašková, Kateřina Coufalová, Anežka Kozelková, Michaela Tejnorová, Adéla Kačírková, Žofie Čížková, Nikola Bryndová, Elen Kázecká, Nella Kabourková,Viktorie Nosková, Valentina Křiváčková a Vanesa Bryndová.

Dále dvě bronzové medaile: maxi tým 9 – 11 let ve složení Kateřina Coufalová, Anežka Kozelková, Michaela Tejnorová, Adéla Kačírková, Žofie Čížková a Nikola Bryndová a trio 6 – 8 let Viktorie Nosková, Valentina Křiváčková a Vanesa Bryndová. Také nevděčná bramborová medaile putovala do Písku a to v kategorii12 – 14 let trio Kristýna Volfová, Kateřina Podrová a Barbora Dragounová. Kdy jim třetí místo uteklo o necelý bod. Stejnou hodnotu měla i medaile pro duo 9 – 11 let Žofii Čížkovou a Adélu Kačírkovou. Šesté místo obsadila dvojice 12 – 14 let Sára Beranová a Julie Čížková.

Na soutěži se představila i děvčata jednotlivkyně, a to v kategorii 6 – 8 let děvčata z již zmíněné trojice Vanesa, Valentýna a Viktorie, která obsadila šesté místo. Také ve starší kategorii jednotlivkyň 9 – 11 let měl písecký klub zástupce, a to Elen Kázeckou - 6. místo, Michaelu Tejnorovou - 7. místo a Nellu Kabourkovou - 12. místo z celkových 26 závodnic.

Ivana Pasauerová