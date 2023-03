Choreografie typu fitness a ATS (aerobik tým show) rozdělené podle věkových skupin z průměrného věku cvičenců. U sestav typu ATS se posuzuje nápad který se promítá do všech rovin. To je hudba, dresy, pohyby, náčiní někdy i kulisy. To celé posuzují dva estetičtí rozhodčí. Další dva až tří rozhodčí posuzují technické provedení. Krom toho každý z rozhodčích posuzuje jeden až čtyři povinné prvky, které by měla mít každá choreografie, aby neutrpěla bodové ztráty. U sestav typu fitness se také přihlíží na téma choreografie, ale hlavně na technické provedení, většinou se cvičí v rychlejším tempu s větší intenzitou (tzn. změna rovin). Písecký klub vyslal na závody tři choreografie ATS a jednu fitness. Hned ráno závodila děvčata s chorografií Kateřiny Polanské s názvem Peaky blinders. Věková kategorie 15 až 20 let fitness. Ve složení Tereza Šejnohová, Barbora Králová, Monika Janovská, Sára Nosková, Natálie Hřebejková, Kristýna Vlčková, Anna Šimíková. Děvčata vybojovala třetí místo.