Celkem bylo objednáno 120 výtisků o 50 stranách. Knihy mohli obdržet členové PVK a další zájemci i na místě konání besedy. Křtu se zúčastnila místostarostka města Protivín, paní Věra Křišťálová, která v úvodu řekla, že se zde sice nenarodila, ale přesto ještě zažila pár těch již neexistujících protivínských domů, zachycených na starých fotografiích.

Správná kniha má být pokřtěna symbolickým politím. Když se paní místostarostka zeptala: „Budeme polívat knížku?“, paní Mašindová trochu se zděšením v očích zareagovala: „Ne, nebudeme. Ťukneme si skleničkami, nebudeme ji ničit.“ A tak byla pokřtěna první kniha PVK symbolickým přípitkem.

Vydáním knihy se završil dílčí projekt PVK, který má svůj původ již v samém počátku našeho klubu. Tehdy v roce 2015 si klub vytyčil cíl zmapovat historii protivínských domů a živnostníků mezi dvěma světovými válkami a vydat tyto informace tiskem. Především jsme chtěli zachovat pro budoucnost fotografie a vzpomínky pamětníků. Na podzim 2017 se konala přenáška o domech na náměstí. Jedna z účastnic prvního setkání, paní Lenská, se tehdy zmínila, že má řadu fotografií k naplánovanému projektu. A tak byl položen první milník k připravované knize.

V dalším průběhu klubového večera se v prezentaci objevily fotografie, které H. Mašindová komentovala. Zmínila rodinu řezníka Pexídra z domu čp. 14, který byl postaven ještě dříve než vedlejší radnice. Následovaly fotografie z lazaretu v protivínském zámku z období 1. světové války a poté fotografie k panu Urchsovi. Ten měl kožešnictví na náměstí v čp. 25. Dům číslo 16 byl zase bývalý zájezdní hostinec. Pro ucelenou fotografii situace kolem zbourané „šestnáctky“ autorka spojila dokonce dvě fotografie dohromady. Dnes je místo toho obchod a bohužel už nefungující hotel Blanice, otevřený v roce 1976. Domy v tzv. „židovské“ ulici (dnes Blanická), byly zbourány. Před asanací bylo vše nafoceno, po fotografiích pátral Jaromír Koštel, ale prý se ztratily. Několik starých fotografií je v archivu Prácheňského muzea v Písku.

Následovaly fotografie z doby okupace v roce 1968. K historii hospod Helena Mašindová pro odlehčení zarecitovala báseň Petra Sládka Vzpomínka na protivínské hospůdky. „Na náměstí vedle fary, taverna stála jako hrad…“ Tato hospoda se jmenovala dříve U Pexídrů, U Hametů, naposledy U Boušků.

Několik stránek knihy je věnováno také železnici. Jedna z fotografií ukazovala velké oslavy 100 let trati Protivín – Zdice. Na společné fotografii z Protivína před odjezdem historického vlaku do Zdic stojí Rudolf Nachmüller, který nám vyprávěl, že měl nalepené fousky a brýle s kouřovými skly. Vlastní náčelník stanice ho v tom nepoznal. Fotografie je z 20. 9. 1975. Oslava měla být původně v prosinci, ale kvůli zimě se přeložila na září. Jiná fotografie dokumentuje staré nádražní budovy. V roce 1986 projížděl nádražím nákladní vlak a do jeho boku vjela posunující lokomotiva. Tím došlo k poškození vozů a narušení budovy bývalé vodárny. Vagony byly převrácené i v zahrádkách ajznboňáků, kde si pěstovali zeleninu, brambory. Pak byly zrušeny. Budova byla poškozena a nakonec zbořena.

Jeden ze živnostníků, pan Rambousek, měl živnost původně v čísle 62. Jeho syn Vojtěch Rambousek mladší se ženou se přestěhoval ke svaté Anně. Dařilo se jim, v roce 1938 koupili pozemek u nádraží a postavili tam dům. Za války vyráběli pantofle pro ústavy. Po válce přišlo znárodnění, všechno jim sebrali, ale pan Rambousek u řemesla zůstal a mnozí ještě pamatují, jak opravoval boty.

Ve dvoře domu čp. 21, kde se dnes schází zájemci o historii na besedách PVK, byla původně pekárna. Bydlela zde rodina Štěpána Jíry, ze které pocházela i Marie Jírová, osadnice amerického Protivina. Na fotografii z roku 1945 jsou pekárny v zemi, které si vyhloubili na dvoře Rusové, jsou tam vidět i průduchy. Pekli v kovových vaničkách ruský chleba.

Následující společná fotografie představovala majitele a zaměstnance továrny na slaměné obaly (obaly ze slámy na demižony, dělali povřísla). Dílna se nacházela ve schwarzenberském dvoře, pak ji pan Mikyška přemístil do „Premovky“. Dům už dnes neexistuje. Další živnostník Josef Podlesný koupil při pozemkové reformě v roce 1923 část stájí bývalého schwarzenbergského dvora a postavil tam dům se dvěma obchody.

V knize je část věnována pradědečkovi paní Mašindové. MUDr. Křišťan Pokorný pocházel ze šlechtické rodiny. Byl členem Lékařské komory pro zemi českou a zastával funkce zároveň v odborech. V Protivíně byl obvodním a železničním lékařem i členem městského zastupitelstva. Postavil vilu Hygiea, kde je dnes Království času. Jedna z fotografií dokumentovala pohled z vily k Hájku. Prostranství za domy na náměstí bylo nezastavěné, „humny“ se chodilo zadem do školy.

Společnou fotografii rodin historičky Antonie Kolafové a učitele a legionáře Jana Kouby získala předsedkyně PVK od své příbuzné Milady Marešové. Byla to ona, která přepisovala legionářský deník svého otce do počítače. Její vnučka Ina Píšová se rozhodla anabázi prapradědečka znovu zažít, projela transsibiřskou magistrálu. Napsala knihu Transsibiřská odysea, která se stala cestopisem roku 2018, získala Cenu Hanzelky a Zikmunda.

Poslední fotografie o protivínských domech dokumentují hospodaření na bývalém hliništi a schwarzenbergské sušárně cihel po roce 1923. Zde má dnes sídlo Protivínský vlastivědný klub.

V závěru následovala krátká autogramiáda a výzva ke všem, kdo by se chtěli podílet na dokumentaci historie Protivína. Pomozte nám shromáždit zatím neuveřejněné fotografie a časem třeba znovu vytisknout další knihu.

„ Ze starých fotografií domů a příběhů jejich obyvatel se skládá mozaika historie města. Prostřednictvím vydané knihy má každý možnost nahlédnout i do vlastní minulosti…“

Za PVK P. Čecháčková, H. Mašindová