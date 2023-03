Když se v době pandemie covidu zastavily nejrůznější sportovní akce, přerušily se některé vztahy, setkání či tradiční akce a ve společnosti byl cítit velký strach o zdraví, jsme si uvědomili, jak je pro nás radost z pohybu a společnost přátel důležitá. Toto období nás vedlo k většímu zastavení se, přemýšlení a diskuzím o hodnotách či potřebě společně něco vytvořit a přispívat k radosti, setkávání a pohybu. Pozvánku na Prčický 1/2 marathon zaslala Andrea Sovová.

Prčický 1/2 marathon 2022. | Foto: Archiv pořadatele

První impuls pro půlmaratonský závod vzešel od Heleny a Michala Davídkových, kterým podobné sportovní aktivity chyběly. Chtěli si půlmaraton zaběhnout, ale v probíhajícím lockdownu byly všechny hromadné akce zakázané. Tak se Michal, jako předseda a aktivní fotbalista Tělovýchovné Jednoty Sokol Sedlec-Prčice, domluvil s fotbalisty z místního klubu, kterým se to zdálo jako dobrý nápad na zpestření přípravy, protože i ve fotbalovém oddíle se dalo pouze trénovat, a to ještě v omezených skupinkách, a zápasy se nehrály vůbec. A tak si všichni řekli, že to jednu sobotu dají :).

“Sport pro mě znamená pocit, že žiju, radost z pohybu,” říká Michal Davídek, který běžecký závod společně s rodinou a přáteli založil.

Prvního ročníku v roce 2021 se zúčastnilo celkem 10 běžců z fotbalového týmu TJ Sedlec-Prčice včetně jednoho hosta – pozdějšího vítěze, Robina Čumpelíka. Během závodu jsme prožívali pocit sounáležitosti, přátelství a čiré radosti. Už v cíli jsme věděli, že tenhle pocit a hlavně atmosféru závodu chceme zprostředkovat více lidem. Z běžců se následně stal realizační tým, který dokázal v roce 2022 uspořádat závod pro více než 100 dospělých a 50 dětí. Letošní, již 3. ročník, jak doufáme, přitáhne ještě větší počet závodníků. Doufáme, že jsme v roce 2021 založili novou tradici sportovní akce na Sedlecko- Prčicko-Sedlčansku.

Představujeme Prčický ½ Marathon – běh přátel svobodného a zdravého života.

Věříme, že sobota 29. dubna 2023 bude pro spoustu přátel sportu dobrým startem do prodlouženého víkendu, jehož součástí je letos i tradiční stavění májky, pálení čarodějnic a Svátek práce.

„I když bereme akci jako závod, tak je to ideální akce pro všechny, kteří si chtějí ověřit, jestli jsou schopni dané tratě dokončit. Srdečně na událost zveme všechny běžce z okolí, přátele sportu a všechny, kdo chtějí atmosféru závodu podpořit."

Účastnit se může každý. Na startu i na trati, na místech občerstvení panuje přátelská atmosféra, kdy se závodníci podporují navzájem v nadšení z každého závodníka, který doběhne do cíle. Dětského závodu, jehož trasa je přímo v blízkosti areálu, se pak může zúčastnit příchozí dítě do 15 let. Malé děti běží se svým dospělým doprovodem.

V 9.30 hodin odstartují děti za aplausu a podpory všech přihlížejících. Nastartujeme tím sportovní atmosféru, aby vzápětí, v 10 hodin z areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice, mohli vyběhnout dospělí na trať po Krčínově cyklostezce vybudované v roce 2021, pojmenované po slavném rodákovi zdejšího kraje, Jakubu Krčínovi. Jaro je v pokročilé fázi svého rozpuku, tak energie polí, luk a lesů je všude kolem nás. Trať se klikatí údolím směrem na Sedlčany. Běžíme kolem Strnadovského mlýna, kde míjíme ubytování ve stromech. Trasa vede podél bublajícího Sedleckého potoka. Závodníci na 10 km trati se otáčí na první občerstvovací stanici, která je připravena na 5. kilometru. Probíháme obcí Jesenice a Mezno, jinak běžíme stále v přírodě. Trať je členitá s průběžnými seběhy a převýšením zejména ve druhé polovině trati. Půlmaratonci pak běží na 10,6 km, kde je druhé občerstvení a otočka. V cíli pak počkáme na posledního závodníka, vyhlásíme vítěze kategorií, společně u občerstvení posedíme nad dojmy ze závodu a DJ Michael zahraje pro dobrou náladu.

Běžecký závod chceme i nadále pořádat každý rok na jaře, kdy se budeme snažit při organizaci udělat nějaký krok dopředu, něco vylepšit a zejména předávat radost z akce i účasti na ní všem závodníkům a divákům. Plno věcí nyní řešíme operativně, ale i tak se nám v letošním roce daří uskutečnit několik vylepšení. Chtěli bychom touto akcí stmelovat komunitu běžců z města, okolních obcí a nedalekých měst, kteří se mohou zapojit do účasti nebo být v budoucnu součástí organizačního týmu.

Andrea Sovová