Oba piloti odstartovali z Balónového zámku v Radešíně v sobotu 24. dubna navečer. Se zapadajícím sluncem v zádech vyrazili směrem ke Slovensku. „Na cestu měli připravených 410 kilogramů paliva v deseti palivových lahvích King. Pozemní posádku, která piloty doprovázela a jistila ze země, tvořili Ondřej Kostrhun a Jan Mareček,“ uvedla Vendula Vítková.

Pozemní jednotce i všem, kdo let sledovali, předávali piloti průběžná hlášení. „Zatím, dle plánované trajektorie, máme jen vyšší spotřebu paliva, než jsme počítali. Ale to by se mělo spravit,“ ozvalo se po desáté hodině večerní, ve chvíli, kdy horkovzdušný balón přeletěl slovenské hranice.

Informace o letu:



Délka letu: 503 kilometrů

Doba ve vzduchu: 9 hodin 12 minut

Nejvyšší bod, kterého dosáhli: 4 416 metrů nad mořem

Při letu spotřebovali: 793 litrů paliva (propanu)

Teplota po dobu letu: mínus 16 stupňů Celcia

Dobrodružnému balónovému letu nahrával i snížený letový provoz. „V neděli ve 2.15 ráno byl balón jediným „letadlem“ nad celým Maďarskem,“ usmála se Vendula Vítková.

Oba piloti ale zažili i horké chvilky. Spotřeba paliva byla totiž skutečně vyšší, než původně předpokládali. „S blížícím se východem slunce se obávali, že budou muset nouzově přistát za tmy. Se štěstím piloti nakonec přistáli se svítáním v neděli v 6.20 místního času v Rumunsku, na louce u městečka Tarcea, přibližně jedenáct kilometrů za rumunskými hranicemi. Ve vzduchu byli devět hodin a dvanáct minut a za sebou měli krásných 503 kilometrů,“ popsala Vendula Vítková.

Pro firmu Balóny Kubíček to znamená i další vítězství. „Vstupy a poznatky, které díky těmto expedičním letům získáváme, jsou pro nás neocenitelnými zkušenostmi z provozu. A my díky nim víme, že naše balóny děláme dobře a máme poklady k tomu, abychom je mohli dále zdokonalovat,“ nechal se slyšet majitel společnosti Petr Kubíček.