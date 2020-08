Španělsko dostane červenou. Ministerstvo ho zařadí mezi rizikové země

Ministerstvo zdravotnictví zařadí Španělsko s výjimkou Kanárských ostrovů mezi rizikové země z hlediska možnosti nákazy koronavirem. Účinnost opatření bude od 24. srpna, vyhlášeno by mělo být v pátek v souvislosti s pravidelnou úpravou přehledu rizikových zemí. Pro české turisty by to znamenalo, že po návratu ze Španělska budou muset předložit negativní test na covid-19, nebo jít do dvoutýdenní karantény.

Ministerstvo zahraničí, které v pátek pravidelně zveřejňuje Mapu cestovatele, se k informaci nemůže vyjádřit, dokud ji resort zdravotnictví oficiálně nezveřejní. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje. Ve Španělsku se podle informací ministerstva zdravotnictví nakazili za poslední týden koronavirem čtyři čeští turisté. Od začátku prázdnin bylo zaznamenáno sedm nakažených. Do Řecka nakonec bez testu. Země vyřadí Česko ze seznamu, oznámil Babiš Přečíst článek › Na seznamu rizikových zemí je ze států Evropské unie zatím pouze Rumunsko. Ministerstvo zdravotnictví minulý týden avizovalo, že Španělsko, Švédsko, Bulharsko, Belgie a Portugalsko by mohly být "v krátké době" vyřazeny ze seznamu bezpečných zemí, pokud by se tamní epidemiologická situace zhoršila. Ministerstvo minulý týden také upozorňovalo, že ve Španělsku je zvýšená míra rizika nákazy koronavirem v Katalánsku, Aragónu, Navaře a Baskicku. Zařazení státu EU mezi rizikové znamená, že jeho občané mohou do Česka přicestovat, pouze pokud se prokážou negativním testem na covid-19. Češi do země mohou cestovat bez omezení, při návratu ale rovněž musí předložit negativní test, nebo nastoupit do karantény.

