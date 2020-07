Bez omezení. Slovinsko vrátilo celé Česko na seznam bezpečných zemí

Slovinsko ode dneška vrátilo celou Českou republiku na seznam bezpečných zemí z hlediska rizika nákazy koronavirem. Zrušilo tak omezení, které dosud platilo pro obyvatele Moravskoslezského kraje. Ti už nebudou muset v případě cesty do Slovinska do karantény. Uvedlo to ministerstvo zahraničí v Mapě cestovatele zveřejněné na svém webu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) přitom vyhlásil ode dneška kvůli epidemii koronaviru zpřísněná hygienická opatření v celém Moravskoslezském kaji.

Slovinsko - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Slovinsko na počátku července kvůli růstu počtu případů nákazy koronavirem v Česku zařadilo celou zemi mezi středně rizikové státy. Na počátku minulého týdne pak Lublaň toto omezení zmírnila, když za středně rizikový označila jen Moravskoslezský kraj. A nyní již mohou všichni Češi bez ohledu na místo bydliště do Slovinska opět cestovat bez omezení. Nadále ale platí povinnost, vstupovat do země pouze na vybraných hraničních přechodech. Opatření přitvrzují. Roušky budou povinné v celém Moravskoslezském kraji Přečíst článek › České velvyslanectví v Lublani upozorňuje také na to, že na slovinském seznamu středně rizikových zemí zůstává Chorvatsko. Češi tak při návratu z Chorvatska nemohou pokračovat v dovolené ve Slovinsku, ale mohou zemí pouze projet. Tranzit nesmí přesáhnout 12 hodin a na slovinském území jsou přípustné pouze nezbytné zastávky.

Autor: ČTK