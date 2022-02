Milion turistů. Krkonoše zaznamenaly rekordní návštěvnost, zájem o lanovku klesá

Krkonošský národní park navštívily v loňském roce rekordní davy turistů. V hlavním turistickém období, od července do října, zamířil do vrcholových partií hor jeden milion lidí. To je nejvíce od doby, kdy Správa KRNAP monitoruje návštěvnost. Stoupla opět návštěvnost Sněžky, kde se v srpnu denně pohybovalo až deset tisíc lidí. Naproti tomu Lanová dráha Sněžka zaznamenala v loňském roce výrazný úbytek cestujících, měla jich zhruba o třetinu méně než v roce 2018.

Sněžka je největším turistickým magnetem. | Foto: Miloš Šálek