Ke zrušení rozhodnutí řecké vlády z 11. srpna došlo v návaznosti na jednání českého premiéra Andreje Babiše s jeho řeckým protějškem. Povinnost předkládat negativní test na covid-19 i nadále platí pro pro všechny cestující prostřednictvím leteckého spojení s Bulharskem, Rumunskem, Spojenými arabskými emiráty, Maltou, Švédskem, Belgií, Španělskem, Nizozemskem, Albánií a Severní Makedonií.

Jak ale upozornila ministerstvo zahraničí, všichni cestující přijíždějící do Řecka ze zbytných důvodů (například turistika) po silnici mají i nadále povinnost předložit lékařské potvrzení negativního testu na covid-19, který byl proveden v průběhu posledních 72 hodin před vstupem do Řecka (vzor lékařského potvrzení ZDE).

Povinný QR kód

Pro všechny cestující do Řecka pak platí povinnost předložit při vstupu na řecké území QR kód obdržený po vyplnění PLF formuláře. "Platný formulář PLF s QR kódem jsou povinné pro vstup do Řecka vždy bez ohledu na způsob dopravy a místo vstupu do země," připomnělo ministerstvo zahraničí.

Na základě obdrženého QR kódu mohou být cestující namátkově testováni na covid-19. Pokud by se ukázal pozitivní výsledek, jsou dotyční na dobu čtrnácti dnů umístěni do izolace v karanténním hotelu společně s jejich nejbližšími spolucestujícími.

"Řecko je pro nás klíčová destinace, letos je jednoznačně nejprodávanější. Díky tomu, že řecká strana vůči českým turistům zrušila opatření na předkládání negativních testů na koronavirus, předpokládáme, že Řecko i nadále zůstane hlavní destinací," uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Podle obchodního ředitele a mluvčího CK Exim Tours je zrušení povinných testů pozitivní zprávou pro české cestovatele.

Řecko původně chtělo zařadit Česko mezi rizikové země společně se Švédskem, Belgií, Španělskem a Nizozemskem. Pokud by se tak stalo, museli by turisté letící z Česka předkládat negativní test na covid-19. Čeští představitelé reagovali na řecký krok překvapeně a slibovali, že budou usilovat o změnu postoje Atén. Do Řecka každý týden létá několik tisíc českých turistů.