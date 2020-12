Boj, zda otevřít, či nechat zavřená evropská lyžařská střediska kvůli obavám z opětovného rozjetí pandemie koronaviru nabírá na síle. Německá kancléřka Angela Merkelová zopakovala, že by jejich spuštění bylo hazardem s lidským zdravím a že by Německo pak čelilo třetí vlně pandemie, pokud by občané v příštích týdnech byli neopatrní.

Italský premiér Giuseppe Conte nadále přesvědčuje sousední země, aby i ony nechaly areály přinejmenším do Nového roku mimo provoz.

A rebelující Rakousko ve středu oznámilo, že od 24. prosince umožní provozování venkovních zimních sportů včetně lyžování. Italové už varovali, že uzavřou své severní hranice. U nás by se lyžařská centra měla otevřít dokonce už po 12. prosinci.

Při lyžování se covid nešíří

V této vypjaté atmosféře hlavní epidemiolog Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan oznámil, že při lyžování se koronavirus pravděpodobně nešíří. „Asi se nenakazíte, když se řítíte po sjezdovce,“ poznamenal podle agentury AP. To je sice dobrá zpráva, ale riziko podle WHO leží jinde.

Problém není pohyb na čerstvém vzduchu, kde se virus šíří obtížněji, problém je srocování. Davy lidí ve společných skibusech jedoucích na sjezdovky, davy lidí čekajících v nejspodnější části lyžařského centra na velkokapacitní kabinovou lanovku, davy lidí obědvajících v jídelnách, restauracích a boudách, davy lidí po lyžování na apres ski a davy lidí, které ze střediska společně odjíždějí.

WHO připomněla, že právě lyžařské areály se staly před deseti měsíci hlavními ohnisky první vlny nákazy, z nichž se covid šířil Evropou. Nyní se sice Evropanům poměrně daří čísla nakažených držet v rozumných hranicích, ale podle WHO přesto musí být „interpretována s maximální opatrností.“

„Státy by měly zodpovědně přemýšlet nad svými lyžařskými sezonami. Je třeba věnovat pozornost jakékoliv aktivitě, které se účastní velké množství lidí,“ doplnil Ryan. I šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil na nebezpečí, které se skrývá v blížících se svátečních dnech a které se netýká pouze hor. Podle něho by si všichni měli před Vánoci dvakrát rozmyslet, jak svátky stráví. Zda jim opravdu stojí za to, vystavit rodinu a přátele riziku. „Všichni bychom si měli uvědomit, že naše rozhodnutí může ohrozit život našich blízkých,“ dodal ředitel.