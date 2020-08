Areál Penzionu a chatové osady Liščí mlýn je nenápadný, leží u silnice v Bystrém, části Frenštátu pod Radhoštěm. Sjíždím z malého kopečku a zastavuji před správní budovou. Procházím kolem ní a dostávám se na chatoviště. Chaty jsou uspořádané tak, že mezi nimi vzniká solidní prostor například pro nástup školy v přírodě a podobně. Zleva i zprava chatoviště obklopují stromy.

Procházím kolem venkovního posezení restaurace, ve které je velká společenská místnost, jež může sloužit jako jídelna. Od provozovatele kempu Jaromíra Naleraje se později dozvídám, že se zaměřují na pizzu. Nad správní budovou je napravo bazén, nalevo dětské hřiště s herními prvky. Na ně navazuje louka s hřištěm na fotbálek a s hřištěm na volejbal. Část louky je vyhrazená pro stany.

Scházím z kopečku mezi stromy a dostávám se na menší výletiště s ohništěm, pódiem a lavičkami. Jak se později dozvídám, v těchto místech se loni pravidelné hrávalo letní kino. Hned vedle výletiště teče řeka Bystrá, kousek proti proudu je splav, který v parném dni doslova svádí ke koupání. „Návštěvníci tam chodí, akorát je problém, že občas, jako třeba loni, je v řece málo vody,“ říká mi Jaromír Naleraj.

Když se ho ptám na současnou situaci a veřejně proklamovaný zájem našich turistů o „domácí“ destinace, tváří se trochu pobaveně. „Půlka července byla dost špatná, stanařů a kempařů byla oproti loňsku tak čtvrtina. Nemyslím si, že to bylo vyloženě špatným počasím. Ubytování v chatkách a v penzionu se blíží loňskému roku, ale v červenci byl nějaký úbytek,“ konstatuje Jaromír Naleraj a poznamenává, že poslední tři týdny mají chatky a penzion plně obsazené, situace se stany a karavany je ale horší. Pokles očekává ve druhé polovině srpna i v případě ubytování v chatách a penzionu.

Penzion a chatová osada Liščí mlýn má kapacitu zhruba 60 míst v chatkách, 20 v penzionu a do padesáti lidí ve stanech a karavanech. Zájem o něj byl až do letoška téměř po celý rok. „Máme tady školy v přírodě, pro které děláme už asi dvacet let silné programy, jezdí nám tady školy na výlety. Má to velkou odezvu. Jaro je pro nás velmi důležité,“ poznamenává Jaromír Naleraj s tím, že zatímco školy jezdí hlavně ze severní Moravy, individuální hosté přijíždějí z celé republiky. „Lákají je Beskydy, Radhošť, Hukvaldy…,“ doplňuje Jaromír Naleraj.

Kvůli „korornavirovým“ opatřením letos přišli o hodně, a to nejen o turisty. Loňské prázdniny v kempu bylo každý pátek letní kino, již několik let tam pořádají například pivní Septemberfest a jiné akce. To vše letos odpadá.

Opouštím tento nenápadný kemp a v duchu si říkám, že kdo má rád klid, přírodu na dosah a koupání v řece, ten bude v Liščím mlýně navýsost spokojen.