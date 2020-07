Skoro po rovince většinou kolem řeky se dá během padesáti kilometrů dojet z Ostravy-Petřkovic až do podbeskydské obce Ostravice. Po cestě poznáte zajímavosti pojící se s těžbou černého uhlí v tomto regionu.

Slezskoostravský hrad | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Zdroj: DeníkCyklovýlet začíná v Landek Parku v Ostravě-Petřkovicích, kde už pravěcí lidé ověřili užitečnost uhlí. O mnoho let později tu vznikla jedna z prvních ostravských šachet, Důl Anselm, za socialismu Petr Urx, kde je nyní skanzen s expozicemi báňského záchranářství i důlní dopravy. Cestou do Koblova je zapotřebí věnovat pozornost geologickému unikátu – slojím vystupujícím na povrch. Karbonské sedimenty se zde ukládaly před více než třemi sty miliony let.