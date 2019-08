Po děsivé nehodě v Černožicích, při níž zahynuli čtyři lidé, se vnucuje otázka: Dá se tomu napříště zabránit? Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nedávno oznámila, že do roku 2023 vybuduje na téměř všech přejezdech na silnicích první třídy závory. Podle některých se jedná o správnou cestu, protože právě ony by mohly situaci vyřešit - a náklady nejsou tak vysoké, aby to za záchranu lidských životů nestálo. Jiní ale argumentují například tím, že řidiči občas nerespektují ani závory.

Nechráněné přejezdy jsou past



ANO Na nechráněných přejezdech zemře v Česku kolem třiceti pěti lidí ročně. To je několikanásobně víc než v sousedních evropských zemích. Dráhy za poslední léta utratily přes dvě miliardy za větší bezpečí. Jako by ty peníze byly vyhozeny, obětí neubylo. Mnohé přejezdy jsou nepřehledné, řidiči do nich nevidí. Světelná signalizace jako varování selhává.