Místo ostudy Brna na náměstí Svobody stojí kontroverzní Omega. Už 15 let

V pondělí uplynulo přesně patnáct let ode dne, kdy Brňané poprvé vešli do paláce Omega na náměstí Svobody. Moderní dům nahradil proluku po zbouraném Domě nábytku. Po svém vzniku budil kontroverzní reakce. Přes náměstí Svobody chodí Lukáš Sedlák několikrát do týdne. Když jde kolem brněnského orloje, pohled mu často zabloudí k tmavé budově paláce Omega. „Je to výrazná stavba, zvlášť v noci když svítí různými barvami,“ poznamenal Brňan.

Obchodní palác Omega na náměstí Svobody v Brně stojí patnáct let. | Foto: Deník / Jana Tomalová

Obchodní dům se Brňanům poprvé otevřel přesně před patnácti lety. V době vzniku vyvolala stavba kontroverzní reakce. Lidem vadilo především umístění moderní budovy vedle starší zástavby, například památkově chráněného domu U Čtyř mamlasů. Podle architekta Tomáše Pilaře ze studia Kuba & Pilař architekti, které stavbu navrhovalo, se nechtěli odlišovat, ale postavit současný dům. „Jako nemůžeme v jednadvacátém století jezdit kočáry taženými koňmi, tak i ten dům odpovídá stavu společnosti. Každá stavba by měla odpovídat dané době. Omega má aktuální současný výraz i zakomponované moderní technologie,“ přiblížil Pilař. Budoucí zářící arénu Komety čeká důležitý posun. Stavba má začít za rok Přečíst článek › Dům má šest pater, tři jsou obchodní a tři bytová. "Zvenčí obě odlišné funkce domu sceluje členěná skleněná fasáda. Středem paláce prochází třípodlažní obchodní pasáž, centrálním prostorem se stalo atrium s kavárnou," popsala v Internetové encyklopedii dějin Brna historička Miroslava Menšíková. Zvláštní prvek Některé Brňany vzhled paláce Omega netěší dodnes. „Úplně mi nesedí, ještě jak je vedle starších budov. Je to pro mě takový zvláštní prvek, každý si ho všimne. Jsem tu čtrnáct let a musím říct, že za tu dobu jsem se s tím úplně nesrovnala, ale nijak mě nerozčiluje, normálně tam chodím, nevyhýbám se tomu,“ zhodnotila Radka Lániková z Brna. Tschinkelova vila kdysi budila respekt. Dnes připomíná postapokalyptický svět Přečíst článek › Pro řadu kolemjdoucích se stavba stala součástí náměstí. „Když tu člověk žije, tak si zvyká. Moderní zásah všem ze začátku vadil. Já si ještě pamatuji původní dům, který zde stál. Některé prvky uvnitř Omegy jej připomínají,“ řekla například Soňa Podrázská. Obchodní dům JEPA Na místě paláce Omega stál dřív funkcionalistický obchodní dům JEPA, který po válce přejmenovali na Dům nábytku. „Při bombardování Brna dům zasáhli a ten skoro celý vyhořel. Po válce se v domě pojmenovaném Dům nábytku prodával už jen nábytek,“ popsala už dříve historička Milena Flodrová. Budova ale začala praskat kvůli těžkému zboží. „V roce 1988 kvůli špatné statice došlo k jeho demolici. Po jejím odstřelu zde zůstala na dlouhých šestnáct let jen proluka. Město sice hledalo investora s úmyslem zastavět nevzhlednou „díru“ na hlavním brněnském náměstí, avšak vleklé soudní spory o dědictví tomu bránily,“ uvádějí v Internetové encyklopedii dějin Brna archivářka Markéta Jančíková a administrátorka Jitka Šibíčková. Pozemek získala v roce 2004 pražská realitní kancelář. První nádraží na vysokorychlostní železnici už má podobu. Podívejte se Přečíst článek › Přestože architektonickou soutěž vyhrál návrh od studia Kuba & Pilař architekti už v roce 2001, stavět se začalo až o čtyři roky později. „Problém byl, že původní investor nechtěl realizovat náš návrh a rozhodl se pro jiný návrh, který v soutěži nebyl ohodnocený. Ale nepodařilo se mu jej prosadit. Nebyl tak schopen splnit podmínky nastavené pro prodej pozemku. Když se objevil nový investor, opět se obrátil na nás a díky tomu se to podařilo," vysvětlil architekt Pilař. Mezeru po Domě nábytku se tak podařilo zaplnit až v roce 2006. „V jednu chvíli jsme nevěřili, že by tam dům podle našeho návrhu mohl stát. Jsme rádi, že se to nakonec podařilo,“ vzpomněl Pilař.

