Než se pustíte do projektu, který ovlivní váš život na mnoho příštích let, srovnejte si priority – co z hlediska bydlení opravdu chcete, potřebujete a reálně zvládnete.

Říká se, že o podobě svého budoucího domu byste měli mít jasno předtím, než začnete hledat vhodný pozemek. Získání dobré parcely však ovlivní cenu stavby více, než se mohlo na první pohled zdát. Je tedy jasné, že v úvahu budete brát okolní krajinu, dopravní obslužnost i občanskou vybavenost.

Pokud jde o samotnou parcelu, roli hraje tvar, přístup, orientace. Když to vaše finanční možnosti dovolí, pořiďte si pozemek o velikosti zhruba patnáct set metrů čtverečních. Bude se vám lépe dýchat, doslova i pomyslně. Typové projekty většinou počítají s pozemky pravidelného obdélníkového tvaru, potom je vhodné, aby kratší strana parcely měřila alespoň dvacet metrů.

Pozor na místo v mírném spádu, o svažitém terénu nemluvě. Stavební řešení, které umožní pohodlný provoz, může udělat pořádnou díru do rozpočtu. „Přes geoportál Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního můžete pomocí analýzy výškopisu zjistit orientační svažitost pozemku, aniž byste byli přímo na místě,“ doporučuje Monika Synková na blogu ateliéru Master Design.

Orientace pozemku je také zásadní, protože velká část typových projektů počítá s ideálním nastavením rovného příjezdu od východu nebo severu, nebo mírně svažitého k jihu nebo západu, aby okna obytných místností nesměřovala na sever. Když budete mít příjezd z jihu nebo západu, bude nutné objekt posunout co nejdále od příjezdu a jižní část pozemku ponechat k rekreaci. Tahle změna vás bude něco stát, protože musíte mít delší přípojky a větší zpevněné plochy pro přístup k domu. Spousta firem, které nabízejí typové domy, při podobných změnách projektu dává klientům k dispozici pomoc architekta. Pokud však katalogové řešení vyžaduje hodně změn, bude možná smysluplnější volit individuální projekt přímo na míru.

Nezapomeňte, že u každého pozemku je třeba počítat s odstupem budoucího domu od hranic pozemku. V nezastavěném území půjde o tři metry od každé hranice, přidat půl metru budete muset v zastavěné lokalitě. Udržet je třeba zároveň odstup sedmi metrů od sousedova domu. Jestli si myslíte, že nejhorší je už vámi, mýlíte se. V územích katastru Prahy či na některých nově rozparcelovaných plochách, určených k nové zástavbě, budete možná muset ještě respektovat odstupové vzdálenosti od lesa, železnice, vodního toku, ochranná pásma sítí nebo územní studie a obecní nařízení, která nadiktují, jaký sklon a orientaci bude mít střecha vaše domu.

A to pořád ještě není všechno. Koeficient zastavění pozemku vám určí maximální podíl přípustné zastavěné plochy a rozlohy stavebního pozemku. Většinou se bude pohybovat kolem třiceti procent, záleží však na přesném vymezení příslušného oboru územního plánování. Sny o rozlehlém bungalovu na menší parcele může tohle nařízení zhatit.

Včas si zjistěte, jestli k pozemku vede příjezdová cesta. Pokud byste se měli postarat o její vybudování sami, čeká vás zajištění projektu, běhání po úřadech kvůli jeho schválení a při realizaci budete muset sáhnout pořádně hluboko do peněženky. Pořádnou komplikací zavání také věcná břemena. Včas si ve výpisu katastru nemovitostí daného pozemku najděte veškeré informace. Pokud pod vaší parcelou vede plynovod nebo vodovod, budete muset především dodržet hranice ochranného pásma. V případě kanalizace či zmiňovaného vodovodu počítejte s metrovým odstupem po každé straně.

A samozřejmě pusťte z hlavy, že budete v ochranném pásmu stavět dům. Stává se také, že věcné břemeno vám uloží, abyste dovolili průjezd aut nebo průchod třeba majitelům sousedních domů. Skrytých vad na kráse může mít vaše parcela ještě mnohem víc, ať už jde o vysoký radon, či podzemní vodu. Odborníci doporučují, abyste stavební úřad požádali o vydání územně plánovací informace. A opět platí, že kdo hledá, najde na internetu například digitální územní plán obce. Než podepíšete kupní smlouvu, poraďte se zkušeným projektantem či architektem.

Přízemí, nebo patro?

Pozemek je váš, projekt konečně může začít dostávat konkrétní podobu. Po přečtení předchozího textu je vám však jasné, že úplně volnou ruku mít nebudete. Své sny o budoucím obydlí budete muset sladit s tvarem a sklonem parcely, technickými možnostmi, regulativy v podobě maximální zastavěnosti pozemku plus náklady nejen na stavbu, ale také provozními. Málo toho není.

Pokud chcete postavit jednopodlažní stavbu bez patra a schodiště, musíte mít větší rovinatý pozemek, jak už víte. Všechno máte po ruce, žádné schody, což je skvělé řešení, pokud žijete s osobou, která má omezení pohybu. Projekty často počítají s přímým vstupem na zahradu či terasu z několika pokojů. Při stejné velikosti zastavěné plochy jako u patrového domu budete mít k dispozici méně místností. Počítejte s vyšší nákladovou položkou za dražší části stavby, jako jsou výkopy, základové pásy, střešní krytina a okapové žlaby.

Na relativně malé zastavěné ploše menší nebo svažité parcely vybudujte dům patrový. Bezbariérové bydlení mít nebudete, ale částečně náhradním řešením mohou být pohodlné, široké schody do patra. Jednoznačnou odpověď na to, který typ objektu bude pro vás z hlediska stavby nákladnější, nečekejte. Závisí to na mnoha okolnostech, pravděpodobně však bungalov bude stát trochu víc. Možná o pět, deset, patnáct procent. Odhady odborníků se většinou pohybují v tomto rozmezí. Shoda panuje ohledně provozních nákladů – ty budou v porovnání s patrovým domkem, který má nižší tepelné ztráty, skoro jistě vyšší.

O budoucím uspořádání vnitřního prostoru a velikosti pokojů přemýšlejte v dlouhodobé perspektivě. Pokud hledáte úspory, zaměřte se na zmenšení podlahové plochy domu. Omezte počet koupelen, pracovna může sloužit zároveň jako pokoj pro hosty, dětské pokoje nemusí být zbytečně velké. Jednoduchý tvar domu do obdélníku je vhodný pro snížení ceny i energetické náročnosti jak u bungalovu, tak u patrového domu.

Na klíč, nebo svépomocí

Budovat obydlí lze mnoha způsoby. S firmou, která vám vše zařídí, nebo se do práce můžete vrhnout sami. Obě možnosti mají svá pro a proti – ve hře jsou finance, rostoucí ceny stavebního materiálu i práce, časové možnosti, ale také vaše zručnost a motivace. Stavba domu na klíč je nejjednodušším řešením. Ovšem jen v případě, že najdete opravdu spolehlivou a prověřenou firmu, což je čím dál těžší. Pak můžete předpokládat, že vám stavba bude předána v požadované kvalitě v garantovaném termínu. Samozřejmě potřebujete jištění dobře formulovanou smlouvou. Nevýhodou je horší kontrola nad celým procesem – když vám dům kompletně staví firma, dohlíží na celý průběh realizace zkušený stavbyvedoucí. Rozhodně se vyplatí stavební dozor, což bude další nákladová položka.

Pokud máte šikovné ruce, spoustu času a pár zručných řemeslníků po ruce, pusťte se do práce sami. Ušetříte poměrně dost peněz. Navíc si vše uděláte podle sebe, naučíte se řadu nových postupů a technik. I zde je však nutné počítat s některými výdaji navíc. Když se do stavby svépomocí pouští fyzická osoba, kupuje veškerý materiál za plnou cenu, zatímco řemeslník pro své klienty kupuje se sníženým DPH a ještě dokáže u prodejce vyjednat slevu díky většímu množství odběru.

K některým činnostem budete muset přizvat subdodavatele, řešení problémů, kterých se vždycky objeví dost, nemusí být jednoduché. Znáte přece klasické stížnosti řemeslníků, jak to ten před nimi udělal špatně. Kromě výdajů za stavební materiál počítejte i s nepřímými náklady, jako je třeba odvoz sutin, pronájem bagru, lešení, geodetické zaměření. Jedná se o položky, na které vás předem nikdo neupozorní, ale na rozpočtu se výrazně podepíší.

Metropole za rohem



Většina lidí má jasno, jaká lokalita by jim z hlediska budoucího bydlení vyhovovala. Preferované jsou menší obce, vzdálené zhruba patnáct kilometrů od větších, okresních měst. Pokud jde o veřejnou dopravu, služby, zdravotnická zařízení, blízkost přírody, sportovní vyžití či školky a školy, ideální je dostupnost zhruba jeden kilometr. Jenže najít taková místa je čím dál těžší. Například okolí Prahy, v lokalitách Průhonice, Černošice, Hostivice a podobně, už mnoho nových možností na bydlení nenabízí, a pokud se nějaká nabídka objeví, cena je astronomická. Zajímavé je, že podobně jako v jiných metropolích stále více lidí chce mít Prahu na dosah, a přitom bydlet mimo ni. Developeři se snaží těmto požadavkům vyjít vstříc. Například v Babicích Dařboži, kam se dá dojet z pražského Chodova za dvacet minut, brzy začne u přírodní rezervace Hornopožárský les výstavba stovky řadových domků v rámci projektu Forest Views. Inspiraci developeři našli ve Velké Británii. Součástí projektu bude centrální náměstí, dětské hřiště, obchody, kavárna a sdílené služby. Pěší cesty do lesa povedou z velkých zahrad za domem, takže cestou do přírody obyvatelé vůbec nemusejí přejít silnici. Prostředí by mělo vybízet k sousedským setkáváním nebo pořádání společenských akcí v rámci vzniklé komunity.



Končí doba levných hypoték



Zájem o úvěry na bydlení v roce 2022 zřejmě poklesne, protože úrokové sazby u hypoték mohou podle expertů společnosti hyponamiru.cz vystoupat až k šesti procentům. Od dubna letošního roku navíc dojde ke zpřísnění limitů pro získání hypotéky. Poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (ukazatel LTV) se u žadatelů nad 36 let snižuje z předchozích 90 na 80 procent, pro lidi do 36 let je stále LTV 90 procent. Limit ukazatele celkového dluhu žadatele o úvěr, vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu (ukazatel DTI), bude 8,5. Pro mladé do 36 let bude platit limit 9,5. Limit ukazatele DSTI, který vyjadřuje poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhů žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem, bude 45 procent, u lidí do 36 let 50 procent. Upravené limity se určitým způsobem dotknou všech žadatelů o hypotéku. „Podle našich propočtů dolehnou přísnější parametry zejména na žadatele ve věku do třiceti šesti let. Odhadujeme, že nejméně desetina potenciální klientů bude mít nově problém na hypotéku dosáhnout, nebo ji vůbec nezískají,“ konstatuje Veronika Hegrová, obchodní ředitelka hyponamiru.cz.