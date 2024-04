/fOTOGALERIE/ Basketbalisté Písku v dohrávce 8. kola nadstavbové skupiny A2 porazili Olomoucko 96:88 a vítězně se tak rozloučili se svým publikem. Závěrečné utkání nejvyšší soutěže odehrají v sobotu na palubovce pražské Slavie.

Písečtí basketbalisté připravili svým příznivcům v duelu s Olomouckem (96:88) důstojnou rozlučku s premiérovou sezonou v KNBL, v níž do posledních chvil bojovali o postup do předkola play off. | Foto: Sršni Písek

Jihočeši obsadí ve své premiérové sezoně v Kooperativa NBL jedenácté místo. Do předkola play off se nepodívají, ale splnili základní cíl udržet se mezi elitou.

Sršni změřili síly s Hanáky podruhé během čtyř dnů. Zatímco nedělní duel, který po porážce 95:99 znamenal definitivní konec nadějím na účast ve vyřazovacích bojích, zvládli v koncovce lépe hosté, nyní tomu bylo naopak.

Sršni si v první půli několikrát dokázali vypracovat nadějný náskok (16:9, 29:21, 42:30), ale hosté pokaždé stáhli manko na minimum a poločas tak skončil 51:47.

Po změně stran domácí celek během tří minut odskočil na 65:51, ale ani to nestačilo a do závěrečné desetiminutovky se vstupovalo za vyrovnaného stavu 71:71.

Až v ní se povedlo píseckým basketbalistům od soupeře definitivně odpoutat a vedení 92:81 už jim už zajistilo klid do koncovky.

Táborské hokejisty srazila v Havířově špatná produktivita

Matěj Mach, asistent trenéra Písku: „Utkání bylo jiné v tom, že jsme už neměli šanci postoupit do předkola play off. K tomu to pro nás byl poslední domácí zápas v této sezoně a my si na začátku řekli, že do každé minuty půjdeme na sto procent, i když sezona nebude úspěšná, nebo se třeba nebude dařit. My jsme se tentokrát nesoustředili na soupeře, ale chtěli jsme v posledním domácím utkání pro fanoušky odehrát co nejlepší zápas. Jsem moc rád, že jsme vyhráli a myslím, že je to pro ně taková odměna za to, jak nás celou sezonu podporovali.“

Andrew Hipsher, trenér Olomoucka: „Gratuluji soupeři, tentokrát nás přehrál, dokázali hrát lépe než my v poslední čtvrtině. My máme veliký respekt pro celý písecký tým, klub a jeho domácí prostředí. Naši hráči rádi soupeří v takové atmosféře. Musím však pochválit i svůj tým. Bojovali jsme, a přestože jsme několikrát prohrávali o pár bodů, stejně jsme měli stále šanci uspět.“

Adam Křesina, rozehrávač Písku: „Zápas bych hodnotil velmi pozitivně, šli jsme do toho s tím, že to chceme udělat pro fanoušky a zakončit tak sezonu doma vítězně. Myslím, že se to povedlo. Snažili jsme hrát rychle, nahrávat si a myslím, že klíčový moment byl v obraně, kdy jsme ve druhé půli zatáhli vymezené území a nedovolili jsme Olomoucku dávat jednoduché koše.“

Sršni Photomate Písek – BK Redstone Olomoucko 96:88 (29:23, 51:47, 71:71)

Nejvíce bodů: Šlechta 19, M. Svoboda 18, Borovka 17, Týml 15, J. Svoboda 8 – Adamu 21, Bailey 16, Vogt 13, Olbort 10, Feštr 9. Trojky: 14:5. Fauly: 29:21. Trestné hody: 16/27: 19/33. Doskoky: 52:38. Rozhodčí: Kučírek, Kec, Pazourek. Diváci: 500.

Kooperativa NBL - nadstavbová skupina A2

1. NH Ostrava 33 14 19 2588:2649 42,4%

2. BK Redstone Olomoucko 33 14 19 2746:2860 42,4%

3. Sršni Photomate Písek 33 13 20 39.4 2824:2948 39,4%

4. SK Slavia Praha 33 7 26 2509:2923 21,2%