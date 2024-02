Druhé utkání nadstavbové skupiny A2 čeká v sobotu 3. února písecké basketbalisty, kteří se představí na palubovce Olomoucka (18 hodin).

Trenér Jan Čech prožívá zápasy Sršňů na více než sto procent. | Foto: Jan Škrle

Jihočeši v minulém kole utnuli sérii osmi porážek v řadě ze základní části a porazili Ostravu 94:87, jejich protivník naopak padl doma s poslední pražskou Slavií 86:91. Po ní ovšem uspěl v Českém poháru na hřišti Pardubic a zajistil tak účast na finálovém turnaji.

Sršni jsou si dobře vědomi kvalit především zahraničních akvizic hanáckého celku, nicméně budou se snažit udržet první místo v nadstavbové skupině, kam se po výhře s Ostravou dostali.

„Konečně jsme zlomili osmizápasovou šňůru porážek, ale ještě důležitější to bylo pro naší psychiku, zvlášť když jsme otočili šestnáctibodové manko. Věřím, že tohle všechno nám přinese pozitivní energii, s kterou do Olomouce odjíždíme. Náš soupeř má obrovskou individuální kvalitu ve své cizinecké legii. Vzhledem k našim dlouhodobým absencím se opět musíme semknout jako tým a udělat maximum pro úspěch,“ zdůraznil písecký trenér Jan Čech, který bude postrádat Týmla, Šlechtu a Faita.

Klíčový hráč Sršňů Vojtěch Sýkora připomněl, že se oba soupeři naposledy střetly před dvěma týdny, kdy se z vítězství radovali hráči Olomoucka. „Oba týmy moc dobře vědí, co od toho druhého čekat. Utkání tak bude především o tom, kdo komu vnutí svůj styl hry a kdo se naopak přizpůsobí. My se budeme muset pokusit eliminovat hru 1 na 1 zahraničních hráčů soupeře, ve které jsou velice silní, a naopak dostat do utkání co nejvíce hráčů na naší straně, jelikož jedině kolektivním výkonem, kde každý bude plnit svoji roli, můžeme na Hané uspět,“ burcuje kapitán a rozehrávač Písku.