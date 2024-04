Basketbalisté Písku prohráli v 10. kole nadstavbové skupiny A2 na palubovce Ostravy 64:81 a znovu si zkomplikovali situaci v boji o účast v předkole Kooperativa NBL.

Jihočechům se v hale na Tatranu nedaří, ještě tam nedokázali ani jednou uspět, ale tentokrát začali dobře a v průběhu druhé čtvrtiny si vytvořili dokonce až čtrnáctibodový náskok (26:40). Jenže už ve zbytku poločasu se jim přestalo dařit střelecky, začali chybovat a Ostrava ucítila šanci a stáhla manko na 41:46.

Po změně stran přišlo velké trápení Sršňů na útočné polovině. Neodkázali se vypořádat s obranou soupeře a během druhé půle nastříleli pouhých 18 bodů, což proti 40 ostravským samozřejmě nemohlo mít nárok na úspěch. A chyběla také obvyklá bodová porce nejlepšího píseckého střelce Martina Svobody, jenž za 29 minut svého pobytu na hrací ploše vystřelil pouze osmkrát s nulovou bilancí a jediný bod zaznamenal z trestného hodu. Ostravané jasně dominovali z podkošového prostoru i z brejků, hosté předčili soupeře z perimetru, ale to stačit nemohlo.

„Neměli jsme dobrý vstup do utkání, Písek proměnil střely, jelikož jsme mu nechali dost prostoru a v prvním poločase jsme měli ospalé nohy. Hosté dali spoustu trojek, to se nemůže stát. Opět se však ukázalo, že letos musíme hrát skrze obranu. V útoku asi nemáme tolik zkušeností, abychom přečetli všechny situace. Musíme se odrazit od obrany, kdy jsme chodili za doskokem a dostali od Písku ve druhé půli jen 18 bodů. Musíme začít bránit od začátku, ať nedopustíme podobný hazard jako v tomto případě. Příště by se to mohlo vymstít,” míní ostravský kouč Adam Choleva.

Zklamání z průběhu utkání čišelo z píseckého trenéra Jana Čecha, který dobře ví, že porážka znamená komplikace v honbě za účastí v předkole play off.

„Když málo doskočíte na venkovní palubovce, tak těžko můžete vyhrát. Naši klíčoví hráči se v útoku trápili, a v tom byl hlavní problém. Nyní nám nezbývá než zabojovat. Ostrava drží všechny triumfy. My musíme všechno vyhrát, pokud selžeme, tak končíme na 11. místě. Za druhý poločas si domácí výhru zasloužili,” konstatoval kouč Sršňů.

Jihočechy nyní čekají dvě domácí utkání s Olomouckem, které s největší pravděpodobností rozhodnou o dalších vyhlídkách obou celků. První z nich je na programu už v neděli 31. března v 17 hodin, další pak ve středu 3. dubna od 18 hodin. Nadstavbu Písek zakončí v sobotu 6. duvna v hale pražské Slavie.

Nová huť Ostrava – Sršni Photomate Písek 81:64 (20:27, 41:46, 60:54)

Nejvíce bodů: Williams 20, Rhodes 14, Heinzl 11, Michal Svoboda 11, Madden 7 – Šlechta 20, Týml 14, Sýkora 10, J. Svoboda 8, Šurý 5. Trojky: 7:12. Fauly: 21:25. Trestné hody: 18/31:14/24. Doskoky: 44:41. Rozhodčí: Matějek, Nejezchleb, Zatloukal. Diváci: 851.

Slavia Praha – Olomoucko 85:82.

Kooperativa NBL - nadstavbová skupina A2

1. BK Redstone Olomoucko 31 13 18 2559:2669 41,9%

2. NH Ostrava 32 13 19 2519:2590 40,6%

3. Sršni Photomate Písek 31 12 19 2633:2761 38,7%

4. Slavia Praha 32 7 25 2450:2854 21,9%