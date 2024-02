Písečtí basketbalisté v nejvyšší soutěži v souboji o první příčku nadstavbové skupiny A2 prohráli v Ostravě 71:90. Slezský tým si rozhodující náskok vybudoval ve druhé čtvrtině.

Basketbalisté Písku prohráli ve 4. kole nadstavbové skupiny A2 v Ostravě 71:90. | Foto: NH Ostrava

Domácí začali výborně, vedli už 24:11, ale Sršni do konce úvodní periody manko stáhli na rozdíl čtyř bodů. Zápas se lámal v polovině druhé čtvrtiny, kdy Nová huť odskočila desetibodovou šňůrou na 46:32. Jihočeši se snažili po změně stran nepříznivý vývoj zastavit, ale povedlo se jim pouze snížit na rozdíl 12 bodů. V závěrečné desetiminutovce už si Ostrava vývoj hlídala a s přehledem dokráčela k zaslouženému vítězství.

„Jsem šťastný za třetí výhru v řadě, nerodila se však lehce. V první čtvrtině jsme vedli už od třináct bodů, ale dohráli jsme ji velice špatně. Ve druhé jsme si vybudovali náskok, který jsme si pak udržovali celý zápas. Ten písecký presink je těžké překonávat, i proto jsme hráli na dva rozehrávače. Dobrá práce byla na doskoku, musím vyzdvihnout výkon Igora Svobody, který nás podržel, když měli patálie s fauly Heinzl s Williamsem,“ konstatoval ostravský kouč Adam Choleva.

Jeho písecký protějšek zmínil, že Ostrava ukázala, jak je v domácím prostředí silná. „Na nás se projevilo, že nám chybí tři stěžejní hráči a poslední zápasy hrajeme v úzké rotaci. Tentokrát jsme neměli fyzické, ani mentální síly na to vzdorovat domácím, kteří mohli rozhodnout o výsledku daleko dříve. To se nestalo, mohlo to i vypadat, že se vrátíme, ale ukázaly se naše drobné šrámy. Nakonec z toho byla obrovská škola pro naše mladé hráče. Jsem rád, že to nevzdali a bojovali a využili každou minutu na palubovce,” zmínil trenér Jan Čech.

Rozehrávač Sršňů Jakub Šurý připomněl, že jeho tým do utkání vstoupil dobře a dostatečně agresivně, ale nevydrželo mu to dlouho. „Potom Ostrava přitvrdila a my přestali bránit. Nebyla žádná výpomoc a nemohli jsme trefit za tři body. Ve druhém poločase se obrana zlepšila, ale z trojek se nám nepovedlo trefit a měli jsme jen šestky. Musíme si z toho odnést, že musíme hrát naplno celý zápas a ne jen poločas,” uvedl.

Nyní je na programu třítýdenní pauza a po ní se písečtí basketbalisté v pondělí 4. března představí na půdě Olomoucka, které na ně ztrácí jedinou výhru.

Nová huť Ostrava – Sršni Photomate Písek 90:71 (24:20, 52:35, 67:55)

Nejvíce bodů: Madden 18, Williams 17, Majerčák 14, Rhodes 11, Michal Svoboda 10 – Martin Svoboda 19, Sýkora 12, Borovka 11, Novotný 6, Englický 6. Trojky: 9:7. Fauly: 23:28. Trestné hody: 27/40:20/32. Doskoky: 45:45. Rozhodčí: Scholze, Kurz, Melichárek. Diváci: 847.

Další výsledek: Slavia Praha – Olomoucko 77:100.

KNBL - nadstavbová skupina A2

1. Ostrava 26 11 15 2050:2121 42,3%

2. Písek 26 10 16 2209:2332 38,5%

3. Olomoucko 26 9 17 2142:2269 34,6%

4. Slavia Praha 26 4 22 1987:2379 15,4%